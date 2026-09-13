智利養老院大火16名長者罹難 場所屢違規釀悲劇

智利當局今天表示，一間曾多次違規的養老院發生火警，造成16名長者不幸罹難，其餘住民送醫治療。

法新社報導，這場大火發生於昨天晚間，地點位於阿勞卡尼亞（Araucania）地區一棟單層的養老機構，距離首都聖地牙哥（Santiago）南方約640公里。今天凌晨火勢才撲滅。

皮特魯夫肯（Pitrufquen）市政當局發表聲明：「我們對這起悲劇中16名長者罹難感到哀悼與震驚。」

養老院內共有26名長者，聲明指出，其餘10人生還並緊急送往當地醫院救治。

起火原因仍在調查中。負責本案的檢察官葛拉納達（Jorge Granada）向當地媒體表示：「我們目前正展開現場勘查及相關調查，以釐清火災的起因與本質，同時排除第三方涉案的可能。」

當地官員布拉沃（Jose Bravo）指出，這間養老院早有營運缺失。他說：「這是一家沒有合格執照的機構，自2019年起不斷被裁罰並屢次違規。」

皮特魯夫肯市長羅梅羅（Jacqueline Romero）受訪時表示：「今年2月，市公所曾去函要求稽查，因該機構屢次違規，並正接受衛生處分程序。」