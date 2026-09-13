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出國拖行李全身痠痛 專家曝「四輪、雙輪」這樣選

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，在平整路面推動四輪行李箱比向後拖拉雙輪箱更能保護脊椎與手臂關節。圖／Ingimage
專家提醒，在平整路面推動四輪行李箱比向後拖拉雙輪箱更能保護脊椎與手臂關節。圖／Ingimage

出國旅遊頻繁拖拉沉重的行李箱，常在旅程結束後肩頸痠痛、腰背不適。究竟行李該選「雙輪」還是「四輪萬向輪」比較好？外媒《Travel + Leisure》訪問資深空服員與專業物理治療師，從人體工學角度解密兩者的利弊。專家指出，在平整路面使用四輪行李箱並以「推行」取代「拖拉」能大幅降低關節負擔；然而在石板路等顛簸路面上，大輪徑的雙輪箱反而更具穩定性。意外的是，若論及保護脊椎與肌肉負擔的最佳首選，其實是「合格貼合的雙肩後背包」。

據外媒報導，物理治療師兼健康平台「Pearls From a PT」創辦人蘿莉．迪亞莫斯（Lori Diamos）指出，根據《Cogent Engineering》針對常見輪式行李箱的人體工學研究，傳統向後拖拉行李的方式，會對拉動的手臂造成過大壓力，並迫使身體維持不自然的扭轉姿勢。

專家分析，推著四輪箱在身側前進時，手肘能自然彎曲、手腕維持中立握姿，且隨時能換手或用雙手分擔力量，避免單側肌肉重複受力過載。反觀拉著兩輪箱時，手臂必須長時間後伸，對脊椎產生持續性的旋轉剪力，在長距離行走時極易造成關節疲勞。

儘管四輪箱在機場航廈等光滑地面佔盡優勢，但在歐洲常見的石板路或顛簸不平的碎石路面上，輪徑較大且輪軸穩定的「雙輪箱」反而能保持直線軌跡，不易卡死或翻覆。

美國航空一名匿名空服員分享，相較於單純追求輪子數量，自己更重視行李箱是否具備可調節的掛帶（J-hook），能將手提包或筆電包穩固掛在箱體前方底部，藉由降低重心分散手腕負擔，而非全數疊在拉桿上。

發表於權威期刊《產業衛生》（Industrial Health）的相關研究也顯示，使用行李箱時的技巧往往比品牌昂貴與否更能決定身體受創程度。物理治療師整理出降低關節壓力的4大關鍵要領：

1.挑選大輪徑輪組：較大的輪胎能有效吸收地面震動並降低滾動阻力，減少手部施力。

2.調校至合適拉桿高度：拉桿長度應依據個人身高微調，確保推行時手肘維持微彎放鬆，切忌聳肩或過度前傾。

3.重物緊貼底部收納：打包時將最重物品置於箱底靠近輪軸處，能壓低箱體重心，大幅提升滑行穩定度。

4.動態換手避免單側代償：在機場長廊移動時，應有意識地左右手輪流替換，並適度放慢行進步頻。

行李 出國 行李箱 出國旅遊 健康

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