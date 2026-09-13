出國拖行李全身痠痛 專家曝「四輪、雙輪」這樣選

出國旅遊頻繁拖拉沉重的行李箱，常在旅程結束後肩頸痠痛、腰背不適。究竟行李該選「雙輪」還是「四輪萬向輪」比較好？外媒《Travel + Leisure》訪問資深空服員與專業物理治療師，從人體工學角度解密兩者的利弊。專家指出，在平整路面使用四輪行李箱並以「推行」取代「拖拉」能大幅降低關節負擔；然而在石板路等顛簸路面上，大輪徑的雙輪箱反而更具穩定性。意外的是，若論及保護脊椎與肌肉負擔的最佳首選，其實是「合格貼合的雙肩後背包」。

據外媒報導，物理治療師兼健康平台「Pearls From a PT」創辦人蘿莉．迪亞莫斯（Lori Diamos）指出，根據《Cogent Engineering》針對常見輪式行李箱的人體工學研究，傳統向後拖拉行李的方式，會對拉動的手臂造成過大壓力，並迫使身體維持不自然的扭轉姿勢。

專家分析，推著四輪箱在身側前進時，手肘能自然彎曲、手腕維持中立握姿，且隨時能換手或用雙手分擔力量，避免單側肌肉重複受力過載。反觀拉著兩輪箱時，手臂必須長時間後伸，對脊椎產生持續性的旋轉剪力，在長距離行走時極易造成關節疲勞。

儘管四輪箱在機場航廈等光滑地面佔盡優勢，但在歐洲常見的石板路或顛簸不平的碎石路面上，輪徑較大且輪軸穩定的「雙輪箱」反而能保持直線軌跡，不易卡死或翻覆。

美國航空一名匿名空服員分享，相較於單純追求輪子數量，自己更重視行李箱是否具備可調節的掛帶（J-hook），能將手提包或筆電包穩固掛在箱體前方底部，藉由降低重心分散手腕負擔，而非全數疊在拉桿上。

發表於權威期刊《產業衛生》（Industrial Health）的相關研究也顯示，使用行李箱時的技巧往往比品牌昂貴與否更能決定身體受創程度。物理治療師整理出降低關節壓力的4大關鍵要領：

1.挑選大輪徑輪組：較大的輪胎能有效吸收地面震動並降低滾動阻力，減少手部施力。

2.調校至合適拉桿高度：拉桿長度應依據個人身高微調，確保推行時手肘維持微彎放鬆，切忌聳肩或過度前傾。

3.重物緊貼底部收納：打包時將最重物品置於箱底靠近輪軸處，能壓低箱體重心，大幅提升滑行穩定度。

4.動態換手避免單側代償：在機場長廊移動時，應有意識地左右手輪流替換，並適度放慢行進步頻。