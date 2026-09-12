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老司機在哪裡？OnlyFans全球課金排行出爐 台灣4城市搶進前270名

聯合新聞網／ 綜合報導
成人內容搜尋引擎OnlyFinder發布OnlyFans全球消費分析，估計平台相關消費金額達78億美元（約新台幣2500億元），較前一年增加7.6%。示意圖／Ingimage
成人內容搜尋引擎OnlyFinder發布OnlyFans全球消費分析，估計平台相關消費金額達78億美元（約新台幣2500億元），較前一年增加7.6%。示意圖／Ingimage

成人內容搜尋引擎OnlyFinder發布OnlyFans全球消費分析，估計平台相關消費金額達78億美元（約新台幣2500億元），較前一年增加7.6%。其中美國以48.2億美元（約新台幣1542億元）占全球約62%，消費金額超過其他212個市場總和，成為全球最大消費市場。

這份由OnlyFinder透過Google搜尋需求、廣告數據及經濟資料建立模型推算的榜單顯示，在「每1萬名成年人消費額」項目中，美國以18萬514美元（約新台幣569萬元）高居國家榜首，芬蘭愛爾蘭則分別以10萬6214美元（約新台幣335萬元）及8萬861美元（約新台幣255萬元）排名第二、第三。

在亞洲市場方面，新加坡以每1萬名成年人消費3萬6955美元（約新台幣117萬元）排名全球第17，強勢登頂亞洲「課金王」。相較之下，印度的消費金額則較前一年下滑18.42%。整體亞洲市場雖然在總金額上難以與美洲及歐洲抗衡，但高收入國家的個人消費實力依舊相當驚人。

至於城市排行榜，則呈現出美國城市占優勢的情況。美國俄勒岡州波特蘭以每1萬名成年人消費45萬5291美元（約新台幣1439萬元）排名全球第一，洛杉磯以44萬9557美元（約新台幣1422萬元）緊追在後，全球前10名中共有9座美國城市，僅瑞士蘇黎世擠進其中。

值得注意的是，台灣雖未出現在上述國家消費排名中，但在全球城市「每1萬名成年人消費額」榜單中，仍有4座城市進榜。新竹市以1萬7083.71美元（約新台幣54萬元）排名全球第226名，台北市以1萬6816.66美元（約新台幣53萬元）排名第227名，台中市則以1萬417.54美元（約新台幣32萬元）排名第236名，高雄市以3564.10美元（約新台幣11萬元）排名第260名。

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