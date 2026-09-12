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從詩了解台灣 瑞士翻譯家帶讀者探索島嶼文化軟實力

中央社／ 蘇黎世12日專電
11日在蘇黎世舉行的台灣詩作朗誦會，瑞士作家愛麗思（Alice Grünfelder）以詩作為引介，帶著德語讀者認識台灣工商發展、環境運動、海洋文化、台灣旅遊及海洋外交的多元面向。中央社
11日在蘇黎世舉行的台灣詩作朗誦會，瑞士作家愛麗思（Alice Grünfelder）以詩作為引介，帶著德語讀者認識台灣工商發展、環境運動、海洋文化、台灣旅遊及海洋外交的多元面向。中央社

瑞士作家、教師兼翻譯家愛麗思（Alice Grünfelder）11日晚間與蘇黎世Orangerie Bonsai Garten盆栽協會共同舉辦「更多的海洋」台灣詩作朗誦會。透過台灣詩作，帶領瑞士讀者認識台灣工商發展、環境運動及海洋文化，並交流近年台灣以「海洋精神」突破地緣政治困境、走向國際的文化軟實力。

活動吸引蘇黎世文學及藝文界人士參與。愛麗思除朗誦曾獲蘇黎世多元文化文學貢獻獎翻譯獎的台灣詩人蔡宛璇作品，也選讀台灣詩人零雨及自己的詩作，從不同詩作呈現台灣與海洋的關係。

愛麗思表示，她2019年在法蘭克福書展接觸台灣館後，開始注意台灣海洋文學。她指出，台灣新詩創作主題多元，不同詩人各自關注環境、土地、海洋及社會等議題，凸顯以台灣為起點發展的海洋文學具有獨特性與原創性。

愛麗思也從文學延伸至台灣近年的外交政策，提到台灣前總統蔡英文致力的「海洋民主之旅」，以海洋象徵通往廣闊世界，並強調民主是台灣、太平洋友邦及亞洲島國共享的核心價值。她認為，這些外交行動與台灣海洋文學的發展，反映出相應的時代背景。

愛麗思並透過詩作向德語讀者介紹台灣東、西兩岸不同的海洋意象。其中，蔡宛璇的「白海豚」一詩描寫台灣西部高度工業化發展，以及濱海工業區開發對動物棲地造成的影響；零雨的「東海岸」則以不同層次的藍色描繪太平洋，展現海洋的明亮活力。

朗誦會後，讀者提問也延伸至台灣旅遊，包括是否適合自由行、作者在台灣山林健行的經驗，以及交通與治安是否符合瑞士旅客期待，現場交流熱烈。

愛麗思接受中央社採訪表示，詩是「凝結濃縮思想」的文學形式。她認為，讀者在數位化線上接收大量資訊的時代，但往往難以深入思考。相較之下，專心閱讀一首詩、反覆感受簡單文字所蘊含的情感，可以讓人進入近似冥想的狀態，也是沉澱心靈的一種重要練習。

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