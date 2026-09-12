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忍很久…九旬父打電話小心提1願望 下秒脫口3個字讓全家淚崩

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名高齡93歲的老父親因想念韓式洋釀炸雞的滋味，猶豫再三後才打電話向小女兒開口。示意圖／Ingimage
南韓一名高齡93歲的老父親因想念韓式洋釀炸雞的滋味，猶豫再三後才打電話向小女兒開口。示意圖／Ingimage

南韓社群平台近期熱傳一篇貼文，一名高齡93歲的老父親因想念韓式洋釀炸雞的滋味，猶豫再三後才打電話向小女兒開口。這段平凡卻真實的對話曝光後，短短一天內便吸引超過83萬次瀏覽，引發廣大網友共鳴。

事情發生於下午4點半左右，原PO接獲93歲老父親來電，對方在電話中以帶著抱歉的口吻問道，自己是否能再吃一次上次買的那款韓式洋釀炸雞，並坦言自己原本一直強忍著想吃的慾望，但實在是忍不住了才打這通電話。

聽聞父親小心翼翼的請求，原PO立刻安撫父親，並承諾會馬上下單在半小時內送到，沒想到父親隨後竟用地方方言道出一句「對不起」，讓原PO在掛斷電話下單時忍不住痛哭，心疼父親究竟猶豫了多久才敢打這通電話。

事後原PO將這件事分享給家中的手足，哥哥姊姊們聽聞後也紛紛哽咽心疼不已。這篇貼文迅速在網路上引起討論，不少人聯想到自家的年邁父母，感嘆長輩常因不熟悉現代外送軟體，或是害怕給子女添麻煩，即便是想吃某樣食物也總是選擇忍耐。

也有網友分享類似經歷，提到以為長輩只喜歡傳統糕餅，直到買了漢堡或熱狗給長輩吃，才發現他們只是從未嘗試過新口味。這篇文章不僅引發熱烈討論，更喚起許多網友對父母的思念，紛紛表示要在周末回家好好陪伴家人，並買上一份熱騰騰的餐點孝敬父母。

南韓 炸雞

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