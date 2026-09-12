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極樂警署？已婚男巡查長辦公室偷吃21歲警 荒唐約會地點全公開
維護社會治安與紀律的警察機關，如今竟淪為男女警員偷情的場所。日本兵庫縣警方日前爆出一起嚴重的警紀醜聞，一名已婚的29歲男性巡查長與21歲女性警員發生不倫婚外情，兩人竟趁深夜當值勤務期間在警察署內發生性行為，荒唐行徑曝光後，雙方均遭降薪懲戒處分。
綜合日媒報導，據兵庫縣警監察官室調查，這名巡查長與女性警員自去（2025）年11月至今年7月期間關係密切。兩人經常利用夜間當值勤務的補眠空檔，在警察署附近的私人車輛、會議室及辦公室等處偷偷幽會並發生性關係。
除了把嚴肅的公務場所當作約會地點，兩人甚至在勤務時間內透過LINE頻繁傳訊。調查發現，他們在上班時間一天私訊往來高達160多封，嚴重怠忽職守。
這起離譜的執勤偷情事件之所以曝光，全因身為人夫的巡查長今年6月遭妻子抓包偷吃。巡查長隨後向主管自首坦承不倫關係，並承諾不會再與女警員見面，沒想到兩人事後竟背地裡繼續勾搭，直到被縣警內部查出違規細節。
兩人面對調查均坦承不諱並表示反省，最終被縣警處以扣薪10分之1（為期3個月）的懲戒處分。兵庫縣警監察官室也發表聲明重申，此舉完全不符合警察人員應有之體統與倫理標準，未來將徹底嚴加管教並全力防止類似事件再次發生。
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