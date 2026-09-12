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加拿大名校西安大略大學4華裔生軍火庫案控31罪 警排除恐怖主義

香港01／ 甘布爾
加拿大名校西安大略大學今年初爆發華裔學生私設軍火庫案。示意圖／ingimage
加拿大名校西安大略大學今年初爆發華裔學生私設軍火庫案。示意圖／ingimage

加拿大名校西安大略大學（Western University）今年初爆發華裔學生私設軍火庫案，當地警方歷經數月深入調查後，案件於8月份取得重大進展，涉案的3男1女學生及畢業生，於8月11日被警方再加控19項新罪名，令面臨控罪總共增至31項。警方在涉案住宅不僅搜獲TNT、PETN等軍用級高爆炸藥及3D打印槍支，最新文件更揭露他們涉嫌竊取大學財物，但警方已明確排除事件涉及恐怖主義或國家安全威脅。案件目前仍待當地法院作進一步審理。

2男子潛入校園 惹警方到場調查

據加拿大廣播公司（CBC News）報導，事發於2026年1月24日，警方接報指有2名男子非法闖入西安大略大學的工程系大樓，其中1名男子在大樓外被捕。隨後警方循線追查至附近的切舍姆廣場（Chesham Square）212號住宅，封鎖數天深入搜查。

警方搜獲槍支與TNT等軍用級高爆炸藥

調查人員在多個搜查點搜出大量武器、未授權步槍、彈匣、消音裝置，以及大量製造槍支與爆炸物的化學前體，包括季戊四醇四硝酸酯（PETN）、三硝基甲苯（TNT）等軍用級高爆炸藥。部分槍支更是透過非法獲得的圖紙以3D打印製作而成。而根據8月份最新的法庭指控，警方證實嫌犯持有的部分物品為來自西安大略大學的失竊財物。

4名被告身份曝光 曾發影片展反無人機技術

3男1女疑犯身份其後曝光，全是華裔學生，分別是27歲童傑瑞（音譯，Jerry Tong）、26歲王澤坤（音譯，Wang Zekun, Alex ）、25歲韓費（音譯，Han Fei, Frank）及21歲紀飛揚（音譯，Ji Feiyang, Astrid ），疑犯是西安大略大學在校學生或近期畢業生，其中3名男生曾就讀工程學系。

《CBC News》另1篇報導指出，警方在調查過程中發現，部分疑犯曾在YouTube上載影片，推廣其初創企業MORSLAB，展示與電磁系統、無人機探測及反無人機武器相關的技術。專家與調查人員指出，這群工程系學生可能原本打算在私宅內研發反無人機或防禦系統，卻在過程中嚴重跨越法律紅線，不僅私自合成軍用炸藥並改裝槍支，更涉嫌為此從大學實驗室竊取物資。

警方澄清不涉國安 2人續還押2人嚴格保釋

雖然現場搜出軍用級炸藥與大量槍支，惟倫敦警方副警長保羅·巴斯蒂安（Paul Bastien）在記者會上特別強調：「就目前調查階段而言，這並非恐怖主義，也不涉國家安全。」據最新報導，4人控罪總數已多達31項，現時案件仍處於司法程序階段，其中童傑瑞與韓費繼續還押，紀飛揚與王澤坤則獲有條件保釋，包括必須佩戴GPS追蹤器、24小時全天候軟禁、交出護照。

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文章授權轉載自《香港01》

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