受困隧道9天奇蹟獲救！尼泊爾男以為才過2、3天 黑暗中喝洪水續命

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區8月26日發生暴洪與土石流，重創一座水力發電站。30歲的薩哈（Sanjay Sah）被困在與發電站相連的漆黑隧道內，9天後奇蹟獲救，目前正在加德滿都姊姊家中休養。路透12日刊出獨家專訪，由他親述受困經歷。

薩哈在上特里蘇里3A水力發電站擔任機械領班超過3年，與26歲妻子育有一名2歲女兒。由於擔心眼睛被瓦礫弄傷，他一連好幾天都閉著眼睛，獲救時幾乎連眼睛都睜不開。他11日出院後說：「我大部分時間都閉著眼睛，害怕如果滑倒或撞到東西會傷到眼睛。反覆這麼做之後，到後來甚至連重新睜開眼睛都變得困難。」

受困期間沒有食物，薩哈只能喝洪水和從山岩滲出的水維生，並在絕望時念誦印度教的「摩訶曼陀羅」。他說：「即使注定要死，那麼快放棄又有什麼意義？」並表示念誦讓他獲得近乎靈性的感受，並不害怕，反而感到平靜放鬆。

薩哈曾往下張望並大聲呼喊，試圖確認是否還有其他人生還。雖然沒有人回應，但他始終相信救援會到來，「我一直告訴自己，我不是孤單一人。我有家人，而他們在外面一定非常痛苦。」他說，想到家人給了自己力量，也支撐他繼續祈禱、沒有放棄。

長時間受困讓薩哈完全失去時間概念，在黑暗中經常撞到東西、被瓦礫割傷或擦傷，散落周圍的破碎日光燈管等物品有些甚至刺進他的腳，讓他彷彿生活在另一個世界。他直到獲救後才知道已是第10天，「我猜大概只過了兩、三天，得知原來已經到了第10天時，非常震驚。」

洪災也讓原本熟悉的隧道徹底變樣。薩哈一開始曾試著四處移動，但發現反而可能困在更難脫身的地方後決定折返，留在他認為最安全的地方，最後也在那裡獲救。

45歲的馬哈詹（Kabir Maharjan）也受困在同一條隧道內，傷勢較重。洪災來襲前，兩人因時間緊迫決定往上走，而不是往下走，當時認為即使發生大洪水，水也不會漲到那麼高，「我們抵達6樓時，水開始從下面湧進來。先是一股氣壓，接著洪水就來了。我們在混亂中失散，我的手機也被沖走。我不知道卡比爾最後去了哪裡。」

薩哈一直相信救援一定會來，獲救前約10到12個小時開始聽到外面的聲音，包括挖土機運作聲及梯子碰撞的鏗鏘聲，也能清楚聽到有人在工作，讓他真正燃起希望。不過，他雖然活了下來，一些聽從他勸告撤離、成功逃出隧道的人卻被洪水沖走，「這是所有事情中最令人悲傷的部分」。