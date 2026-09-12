北海道十勝岳火山警戒升3級！7月22年來首度噴火 氣象廳呼籲民眾警惕

日本氣象廳當地時間12日上午9時30分，將北海道十勝岳的噴火警戒等級提高至3級「入山管制」，包括禁止登山、限制入山及進入危險區域，視情況也可能要求高齡者等需要特別照顧者做好避難準備。氣象廳並呼籲，距離火山口約3公里內應警戒大型火山岩塊。

NHK與HBC北海道放送報導，位於北海道中部大雪山系的十勝岳自3月以來，持續出現山體附近稍深處膨脹的地殼變動，火山氣體排放量也自4月起增加，火山活動趨於活躍。氣象廳6月已將噴火警戒等級提高至2級「火山口周邊管制」，7月更發生22年來首度極小規模噴火。

十勝岳自8月17日以來，振幅較大的火山性地震增加，12日上午8時20分左右更觀測到這一連串活動中規模最大的火山性地震。因此研判可能發生噴火，隨即發布火山口周邊警報。

氣象廳表示，此次3級噴火警戒涵蓋北海道富良野市、上富良野町、南富良野町及新得町。「62-2火山口」周邊約3公里內應警戒噴火伴隨的大型火山岩塊，民眾須遵從地方當局指示，不要進入危險地區；下風處也須注意火山灰及小型火山碎屑可能隨風飄至遠處降落。政府12日上午9時30分也在總理大臣官邸危機管理中心設置資訊聯絡室，蒐集資訊並保持警戒。

十勝岳是海拔2077公尺的活火山，山頂附近有1926年噴火的「大正火山口」、1962年噴火的「62-2火山口」等多個火山口。1926年噴火造成部分山體崩塌、積雪融化，引發大規模泥流流向山腳下的上富良野町及美瑛町中心地區，造成144人死亡或失蹤。1962年噴火時，火山岩塊落在火山口周邊事務所，造成5人死亡、11人受傷，噴煙升至1萬公尺以上，並降下大量火山灰及火山彈。

十勝岳1988年至1989年也反覆發生小規模噴火，多次降下火山灰及火山岩塊，並引發火山碎屑流及融雪泥流，一度呼籲山腳下居民避難；2004年也曾發生極小規模噴火。