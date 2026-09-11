歐洲人口老化AI成解方 捷克可成為台醫療企業測試基地

隨著歐洲人口老化與醫療人力短缺，AI成為醫療轉型的解方。分析指出，台灣具醫療AI產業優勢，捷克可望成為台灣企業進軍歐盟市場的測試基地。捷克健康科技研究中心表示，台捷可深化AI醫療交流，捷克目前在建的大學醫院也可成為合作契機。

隨著歐洲人口老化、醫療人力短缺，以及醫療體系面臨日益升高的成本壓力，AI正逐漸成為推動醫療數位轉型的重要工具。從醫療影像、疾病診斷到遠距照護等領域，皆可望協助提升醫療效率、減輕醫護人員負擔。

台灣AI技術應用於醫療領域已具備一定基礎。捷克健康科技研究中心（CHTI）執行長史渥波達（Marek Svoboda）接受中央社訪問時表示，台捷目前已在急症護理、手術室相關的技術，以及醫療影像處理等面向合作。未來，捷克也有興趣與台灣發展醫療AI技術合作。

談及捷克醫生與醫院是否容易接受新的AI或數位工具，史渥波達坦言：「這並不容易。」他解釋，醫療保健是歐洲監管最嚴格的領域之一，相關法規為保障患者安全，在許多情況下放慢醫療創新的速度。

不過，隨著世界各國醫院都面臨人力及成本壓力，這種情況未來幾年可能改變，AI等技術有助降低醫療成本，也能讓醫療服務更容易被更廣泛的社會取得。

此外，史渥波達特別提到，捷克政府正規劃在布拉格興建一座新的整合型大學醫院。由於當地現有數家大學醫院，其中部分設施已相當老舊，他認為，這項計畫將是捷克目前規模最大的醫療建設之一，也可望為台灣企業帶來合作機會，尤其是在醫療影像及AI等技術領域。

史渥波達表示，雙方也能推動醫療人才交流。捷克近期已與當地醫院討論交流計畫，未來也能在其他國家推動相關項目，期待台捷合作更緊密。

●從半導體到醫療領域 台捷科技夥伴關係新支點

回顧台捷近年來的醫療合作，中東歐智庫「中歐亞洲研究所」（CEIAS）近期發布「歐洲人口老化，醫療能否成為捷台合作新契機？」報告指出，2023年台灣衛生福利部、外交部與捷克衛生部簽署醫療合作備忘錄，合作範圍涵蓋數位健康、藥品與醫療器材、醫院管理及人員交流等領域。

報告分析，台灣AI醫療發展建立在數位醫療及ICT產業基礎上，從醫療影像、診斷、遠距照護到醫院管理均已有相關應用，加上新創、醫院及ICT業者形成合作生態系，具備發展醫療AI的產業優勢。

另一方面，捷克具備科研、製造與新創能量，且位處歐洲中心，對台灣企業而言具有進入歐盟市場的區位優勢。捷克政府近年也將AI醫療列為發展方向，顯示當地醫療數位化需求持續增加。

報告指出，台捷AI醫療下階段的合作可從交流與人員互訪進行，進一步走向共同研發、臨床驗證及市場拓展。其中，臨床驗證可能是具體的合作切入點。台灣醫療AI業者若能透過捷克醫院建立測試與示範場域，可在歐盟法規框架下累積資料治理、醫療器材規範及臨床實證經驗，再進一步拓展其他歐盟市場。

對捷克而言，與台灣合作也可取得AI醫療及ICT技術與產業經驗，協助因應人口老化及醫療人力不足等共同挑戰。

分析指出，台捷合作若從半導體進一步延伸至AI醫療，有機會成為雙邊科技夥伴關係的新支點，並有望從「科技交流」走向更具規模的「產業共同創新」。