1個月解放畫法 3插畫家赴法國「台灣焦點」駐村創作

深受法國年輕人喜愛的里昂插畫藝術節IF今年邁入第4屆，首次舉辦藝術家駐村計畫，邀請3位台灣藝術家駐村，限定1個月內完成創作，將於9月26日與27日在藝術節現場展出。

藝術節主辦人、Kiblind插畫雜誌負責人托瑞特（Jean Tourette）接受中央社訪問表示，Kiblind為創辦25年的插畫雜誌，第1期便曾報導台灣，過去兩屆也曾邀請台灣藝術家創作。

托瑞特解釋，今年Kiblind與文化部駐法國台灣文化中心聯手規劃，以「台灣焦點」籌辦藝術節。今年4月透過公開徵件，於9月邀請藝術家來法駐村1個月，創作後立即展出；藝術節也將舉辦多項展覽與活動，從海報、動畫、VR、現場插畫表演等，呈現台灣當代插畫的多樣性與應用性。

獲選入駐的台灣藝術家為Croter、Acia Yang、張梓鈞，已於近日抵法。

托瑞特說，台灣藝術家將先在巴黎停留1週，參觀並與各界藝文機構交流，隨後前往里昂（Lyon），從草圖開始創作，直到印製完成。

曾到過台灣、拜訪北中南各界藝文機構的托瑞特說，「相遇」與「即將發生的交流」是「台灣焦點」駐村計畫最美好的地方。

他說，Kiblind會在里昂提供「孔版印刷」（Risography）專業技術，但藝術家與Kiblind之間即將交流的理念與視角，更令人期待。此外，3位台灣藝術家原本互不相識，也將在駐村期間激發合作火花。

3位藝術家在駐村首週於巴黎接受中央社訪問。來自高雄的Croter，插畫畫風偏向日本以寫實、繁複的方式呈現細節。他表示，從未來過法國，一直對歐洲插畫的風格嚮往又好奇。他對巴黎與里昂的一切充滿好奇，並期待解放自己，嘗試從未有過的風格。

Acia Yang曾在布魯塞爾學習插畫8年，近年回台後，以歐洲畫風重新發現台灣，以鮮豔塊面簡化線條與構圖。

Acia Yang說，這次因駐村再次回到歐洲，她也期待重新發現法國。從未去過里昂的她，期待在陌生環境裡畫畫，更期待認識很多人。

張梓鈞曾在英國學習繪本創作。她表示，英國與美國的繪本風格較類似，注重邏輯，畫風經典，「如我們想像中的童書」；法國繪本較無年齡限制，表現也更注重設計感。

張梓鈞說，這次刻意不帶自己在台灣慣用的媒材，想直接到法國當地美術社探索。她認為自己的畫風較靜態、喜歡規劃，但是限定1個月創作，且抵達後才公布插畫主題，讓她期待能有一些即興嘗試。

成立25年的Kiblind插畫雜誌，為讓插畫走向人群，讓大眾參與創作在現場誕生的魅力，2023年起開辦里昂插畫藝術節IF。

托瑞特說，當人們問「什麼是插畫時」，他認為這是非常困難與複雜的問題，更傾向回答「什麼是插畫家」。

他解釋，插畫可以出現在各種載體，如海報、漫畫、動畫等。許多藝術家不僅是插畫家，也是電影動畫導演。本屆「台灣焦點」藝術節現場，將展示各種從插畫而生的台灣作品，並設置插畫市集，「因為插畫能表達各種情感，讓我們討論所有事情」。