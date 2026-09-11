日本政府內部網路遭駭 逾24萬件職員個資恐外洩

日本數位大臣松本尚今天召開記者會表示，政府內部網路遭第三方非法存取，約24萬6000件個人資料可能已經外洩，包括各府省廳職員的姓名、電子郵件地址及住址。

日本放送協會（NHK）報導，松本尚表示遭非法存取的是名為「政府解決方案服務」（GovernmentSolution Service）的政府內部網路，約有24萬6000件個人資料可能已經外洩。

疑似外洩的資料包括使用這套網路的府省廳職員的姓名、電子郵件地址、住址等，總計約24萬6000件。不過政府表示，資料中不包含一般民眾的個人資訊。

日本政府在2026年7月確認遭第三方非法存取後，已採取停用帳號等措施。目前尚未發現個資遭濫用造成的二次危害，也尚無發現對政府內部業務造成明確影響。

松本尚表示：「對相關人士造成極大困擾，我深表歉意。政府對此事態極為重視，將全力強化資安措施，防止類似事件再次發生。」

日本內閣官房長官木原稔在記者會上表示，儘管數位廳一直採取多層次資安措施，並在全年無休、24小時監控體制下運作，但仍發生此次事件，「對此事態嚴肅看待」。

木原稔指出，數位廳已就此案與警方及國家網路統籌室進行協商。未來也將取得外部專業業者協助，徹底查明原因，並重新檢討資安漏洞管理方式、改善外部連線方法等，進一步強化資安措施。