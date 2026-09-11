911恐攻25週年竟辦「回顧派對」 英國咖啡館惹怒民眾遭抵制

英國多塞特郡一家咖啡館以悼念911事件為由，在咖啡廳舉辦「新聞回顧派對」。咖啡廳準備重複播放2001年美國911恐攻的新聞直播，還要收取門票一人15英鎊（約新台幣640元），引發當地居民強烈反彈抵制。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，位於多塞特郡的野生博斯科姆咖啡館（Wild Boscombe Cafe）計畫播放911事件當天的新聞畫面，邀請參加者放下手機，參加「新聞回顧派對」重新體驗當時的恐懼。活動適逢911事件25週年，當年19名蓋達組織（al-Qaeda）恐怖分子劫持4架民航機，造成近3000人死亡。

主辦單位表示，這場活動並非要慶祝或淡化恐攻。活動取名或許不太得體，但門票其實已售罄。不過消息曝光後，當地居民紛紛在社群媒體批評。有網友斥責這個想法「非常不得體」，還有民眾批評主辦方只是想藉機賺錢。曾親歷911事件的民眾則認為這項活動「令人憎惡」。

英國議員西蒙．麥考馬克（Simon McCormack）認為，911是一場真實的悲劇，不該被包裝成娛樂活動。他呼籲主辦單位重新考慮，以尊重罹難者、生還者及其家屬。