追蹤數與身材焦慮夾擊！研究揭社群媒體淪青春期毒藥 少女憂鬱風險急升

美國最新醫學研究指出，社群媒體與疫情封城雙重夾擊，已對青少年心理健康造成巨大衝擊。一份最新研究指出，自殺高居美國10至14歲兒少死因第二位。專家認為，兒童過早接觸社群媒體，加上新冠疫情期間生活型態改變，可能都是重要因素。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，該研究已刊登於《美國醫學會兒科學期刊》（JAMA Pediatrics）。研究分析2007年至2021年的數據發現，10至14歲兒童的自殺人數不斷增加，甚至已成為美國該年齡層人口第二大死因。其中2007年至2017年間，10至19歲女孩的自殺人數，甚至遠高於男孩自殺人數。

聖地牙哥州立大學心理學教授特溫吉（Jean Twenge）是該研究作者。她表示，2010年至2019年間，智慧型手機與社群媒體快速普及，可能與女孩心理健康惡化的趨勢有關。她指出，社群媒體使用與女孩憂鬱及其他心理健康問題的關聯，也比男孩更為明顯。

特溫吉認為，社群媒體改變了青少年的社交方式。過去「誰比較受歡迎」可能只是同儕間的主觀評價，如今卻變成追蹤人數與按讚數等具體數字。對10至14歲女孩而言，社群媒體上的關注又經常與外貌、甚至性化形象掛鉤，容易形成沉重壓力。

她也指出，女孩經常接觸網紅展示的「完美身材」，可能陷入不斷比較、越看越自卑的惡性循環。相較之下，男孩受到的社會比較較常圍繞健身、工作或賺錢等「可以透過行動改變」的目標。

新冠疫情後，10至14歲男孩的相關死亡率開始下降，但同年齡女孩仍持續上升。特溫吉認為，疫情限制解除、男性心理健康受到更多關注，以及相關預防措施改善，可能促成男孩趨勢逆轉。

她呼籲落實社群媒體年齡限制，甚至考慮仿效澳洲，將使用門檻提高至16歲，並建議午夜至清晨6點自動限制未成年人的社群媒體使用，以減少熬夜與睡眠不足。她也強調，兒童越早接觸這些社交環境，可能越容易受到負面影響。

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