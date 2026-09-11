澳男峇里島街頭與女子「結合」遭驅逐出境 10年不得入境印尼

澳洲一名男子日前到峇里島旅遊，竟然於一般民宅前當眾與一名剛認識的女子發生性行為。男子因此遭警方逮捕，後來遭印尼當局驅逐出境，並且未來10年都不得再入境印尼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的澳洲男子阿斯皮納爾（Billy Aspinall）今年8月22日被監視器拍到，涉嫌在峇里島北庫塔（North Kuta）一處民宅車道附近，與一名女子進行性行為。

據報導，阿斯皮納爾8月25日準備搭機返回澳洲時，在峇里島伍拉．賴國際機場（I Gusti Ngurah Rai International Airport）遭到逮捕，之後被移送至移民拘留設施。

峇里島移民局局長穆罕默德．諾維安德里（Muhamad Novyandri）證實，當局已於9月8日晚間安排他搭乘巴澤航空（Batik Air）從登巴薩飛往布里斯本的航班離境，並對他祭出10年入境禁令。也就是說，在禁令期間，男子不得以任何身分再次進入印尼。

北庫塔警方表示，男子的猥褻行為可能引起當地居民不安，也可能影響當地治安與觀光形象，因此必須採取行動。

監視器畫面曝光後在社群媒體上迅速流傳。畫面顯示，阿斯皮納爾與一名身分尚未確認的女子，在峇里島蒂布貝嫩（Tibubeneng）村一處民宅旁發生性行為。據當地報導，女子當時曾與阿斯皮納爾一起喝酒，當地警方目前尚未公布她的身分。

一名女子前往祈禱途中意外撞見兩人，還大聲要求兩人停止，但兩人似乎沒有理會。據稱整個性行為持續約15分鐘，在完成後兩人才離開現場。事件發生以後，當地民眾甚至特地到場舉行淨化儀式，希望藉此驅除所謂的「負面能量」。

印尼對公共猥褻行為有相關法律規範，而印尼近年也實施新版刑法，對婚前性行為、未婚同居等行為制定新的規定。不過，法律專家指出，相關罪行並非任何人都可以直接向警方提出告訴，必須由特定親屬提出申訴才能啟動相關程序。法律專家穆爾尼（Retno Murni）表示，只要旅客遵守當地規範、尊重當地文化並使用合法文件，一般遊客不必因此過度擔心。