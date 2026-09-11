台灣影像作品登立陶宛藝術周 多元創作促文化交流

台灣當代藝術計畫「台灣藝術家的影像訊號」10日於立陶宛首都維爾紐斯登場，透過影像放映與現場演出，呈現台灣藝術家從身體、感知與文化經驗出發的多元創作，並作為後續跨城市藝術交流計畫的起點。

「台灣藝術家的影像訊號」（Taiwan Signal）由台灣藝術團體「超級浪」策展，參與維爾紐斯年度藝術活動「維爾紐斯畫廊週」（Vilnius GalleryWeekend），並於立陶宛藝術中心SODAS 2123的開放活動Open Sodas進行開場放映。

節目輪播多件錄像，包括超級浪、張徐展、徐容、阮柏遠及倪祥等台灣藝術家作品，透過影像與聲音交織，帶領觀眾從人類與非人類視角感知世界，探索空間、記憶與文化經驗。

活動並由去年曾於SODAS 2123駐村3個月的藝術家熊元培帶來約30分鐘現場演出「鏡像狀態」（Mirroring States）。該作品將1991年蘇聯軍隊占領立陶宛國家電視台的歷史事件，與假想的2049年台北相互對照，並邀前來欣賞表演的民眾互動，延伸討論當代台灣面臨的認同與韌性課題。

台灣駐立陶宛代表王雪虹在活動上致詞，感謝策展人提供平台讓台灣藝術家展現創作，並指出藝術形式多元，能在自由環境下進行創作與交流值得珍惜，未來也將持續推動台立雙方人文交流與合作。

除了維爾紐斯活動，雙方也將交流延伸至第2大城考納斯。超級浪策展人賴佩君與立陶宛策展人巴格朱奈特（Agnė Bagdžiūnaitė）共同策畫的聯展「身體、科技與記憶之間的複製與共存」（Body Replica），預計18日在當地藝術空間Avietė開幕，集結台灣與立陶宛藝術家作品並舉辦座談會，展開跨文化對話。

據主辦單位，此次藝術交流計畫源自台灣駐村空間「浪花」與SODAS 2123之合作，建立於過去駐村與藝術合作經驗之上，並獲台灣文化部補助。