孩子上大學就獨立了嗎？ 英調查：一年傳528則求救訊息回家

孩子離家上大學，通常被視為邁向獨立的重要一步，但對不少家長來說，孩子只是把「媽，我不會」從家裡搬到了手機裡。英國一項調查發現，離家上大學的年輕人平均一年會傳出528則訊息向爸媽求助，求救的問題五花八門，從借錢、煮飯到找工作、修東西通通都有。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項調查由Costa Coffee委託進行，訪問了2000名過去5年內送孩子上大學的家長，以及1000名青少年。結果顯示，61%的家長覺得孩子雖然人已經搬出去，卻好像「根本沒離開過家」；也有四分之一的家長表示，雖然和孩子的聯絡方式改變了，但彼此的關係並沒有改變。

據調查顯示，這些上大學的孩子平均一年要傳528則求救訊息回家，最常見的求救訊息第一名是：「可以匯20英鎊給我嗎？」其次包含「我要怎麼知道雞肉熟了沒？」以及「電表要怎麼看？」、「工作面試時要問什麼？」，甚至連「雞蛋怎麼煮」，都是榜上常見的問題。

不過，孩子三天兩頭傳訊息求救，其實不一定會造成爸媽的麻煩。調查中有八成家長表示，他們收到這些求助訊息其實很高興。

諮商心理師比拉（Ritika Suk Birah）表示，孩子長大後，父母提供支持與建議的本能並不會突然消失。即使孩子只是詢問履歷怎麼寫、電表怎麼看，對家長而言，也可能是一種「自己仍然在孩子生命中扮演重要角色」的提醒。