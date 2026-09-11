快訊

打離婚官司保護令未下…陸籍妻門口遭槍擊 監視器拍下「女槍手清晰正臉」

誤會一場？川普點名台灣「早該課半導體關稅」 分析師解讀：並非警告

北市國中旁1女中彈 分居夫休息站遭警活逮、女共犯仍在逃

聽新聞
0:00 / 0:00

孩子上大學就獨立了嗎？ 英調查：一年傳528則求救訊息回家

聯合新聞網／ 綜合報導
英國調查發現年輕人一年平均傳528則訊息跟父母求救。示意圖／ingimage
英國調查發現年輕人一年平均傳528則訊息跟父母求救。示意圖／ingimage

孩子離家上大學，通常被視為邁向獨立的重要一步，但對不少家長來說，孩子只是把「媽，我不會」從家裡搬到了手機裡。英國一項調查發現，離家上大學的年輕人平均一年會傳出528則訊息向爸媽求助，求救的問題五花八門，從借錢、煮飯到找工作、修東西通通都有。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項調查由Costa Coffee委託進行，訪問了2000名過去5年內送孩子上大學的家長，以及1000名青少年。結果顯示，61%的家長覺得孩子雖然人已經搬出去，卻好像「根本沒離開過家」；也有四分之一的家長表示，雖然和孩子的聯絡方式改變了，但彼此的關係並沒有改變。

據調查顯示，這些上大學的孩子平均一年要傳528則求救訊息回家，最常見的求救訊息第一名是：「可以匯20英鎊給我嗎？」其次包含「我要怎麼知道雞肉熟了沒？」以及「電表要怎麼看？」、「工作面試時要問什麼？」，甚至連「雞蛋怎麼煮」，都是榜上常見的問題。

不過，孩子三天兩頭傳訊息求救，其實不一定會造成爸媽的麻煩。調查中有八成家長表示，他們收到這些求助訊息其實很高興。

諮商心理師比拉（Ritika Suk Birah）表示，孩子長大後，父母提供支持與建議的本能並不會突然消失。即使孩子只是詢問履歷怎麼寫、電表怎麼看，對家長而言，也可能是一種「自己仍然在孩子生命中扮演重要角色」的提醒。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

倫敦聖保羅大教堂與夜店品牌合作 美國主教怒批：神聖空間不該變夜店

睡前吃東西容易做惡夢？研究揭乳製品、甜點恐影響睡眠

你也有這種症頭？腦霧、頭痛又疲倦 專家示警恐是這款維生素不足惹禍

妻兒前腳才剛離開 佛州男隨後下藥迷昏性侵22歲女員工

相關新聞

孩子上大學就獨立了嗎？ 英調查：一年傳528則求救訊息回家

孩子離家上大學，通常被視為邁向獨立的重要一步，但對不少家長來說，孩子只是把「媽，我不會」從家裡搬到了手機裡。英國一項調查發現，離家上大學的年輕人平均一年會傳出528則訊息向爸媽求助，求救的問題五花八門，從借錢、煮飯到找工作、修東西通通都有。

倫敦聖保羅大教堂與夜店品牌合作 美國主教怒批：神聖空間不該變夜店

英國倫敦著名的聖保羅大教堂（St. Paul’s Cathedral）近日因與夜店品牌Fabric合作舉辦音樂會，引發宗教界爭議。美國天主教主教羅伯特．巴隆（Robert Barron）批評，教堂作為神聖空間，若舉辦類似夜店的娛樂活動，恐模糊神聖與世俗之間的界線。

哈利帶妻兒見英王破冰 威廉球場揮桿「冷處理」閃開

薩塞克斯公爵哈利王子(Prince Harry)今年7月攜妻子梅根(Meghan Markle)及兩名子女返英，並於海格羅夫府(Highgrove House)與父王查理三世(King Charles III)及卡蜜拉王后(Queen Camilla)進行私人團聚。這是哈利的一對子女睽違四年後再度與祖父見面。然而，威廉王子(Prince William)在此期間並未與弟弟會面，雙方關係持續處於冷凝狀態。

持觀光簽赴日當車手！22歲台男公園廁所收錢被逮 姓名長相全曝光

日本媒體11日報導，22歲台灣籍男子陳宥霖持觀光簽證赴日，涉嫌詐騙一名東京都居民，遭警方以詐欺未遂當場逮捕。

鯖魚罐頭裡竟沒鯖魚！你吃到的可能是Omega-3含量少一半的「這種魚」

金融時報報導，英國多家超市販售的鯖魚（mackerel）罐頭，裡面已經沒有真正的鯖魚。Tesco與J Sainsbury的供應商Princes，去年將旗下鯖魚罐頭的原料改成智利竹筴魚，兩者名稱相似，實際上是完全不同的兩種魚。

日治台灣的百物語：靈異怪談如何成為地方認同的文化象徵？

1917年7月14日的《臺灣日日新報》主辦一場怪談會，相關宣傳的新聞談到，由於該報過去曾經廣泛採訪各種詭奇事件，與接受怪談投稿，因此選擇在這溽暑的炎炎夏日，舉行這符合時節情趣的納涼怪談會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。