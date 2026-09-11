持觀光簽赴日當車手！22歲台男公園廁所收錢被逮 姓名長相全曝光

日本媒體11日報導，22歲台灣籍男子陳宥霖持觀光簽證赴日，涉嫌詐騙一名東京都居民，遭警方以詐欺未遂當場逮捕。

根據TBS電視報導，陳嫌目前無業，涉嫌今年5月至9月間與他人共謀，冒充警察等人致電東京杉並區一名50多歲男子，謊稱「如果想避免被逮捕，就需要850萬日圓保釋金」等，企圖騙取現金。

警視廳指出，受害人此前也曾接到類似電話，並已支付數千萬日圓，此次因感到可疑而向警視廳求助。陳嫌9日出現在指定交付現金的公園廁所。

陳嫌7月底從台灣入境日本，被認為是負責收取現金的「車手」，偵訊時承認涉案，供稱「在網路上找到一則可以觀光、也可以工作的招募訊息，因此報名應徵。」警視廳正調查涉嫌參與犯案、在日本稱為「匿流」（トクリュウ）的匿名、流動型犯罪集團。