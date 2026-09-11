雪梨機場空管人力短缺 部分航班取消或延誤

澳洲負責管理空中交通的聯邦機構今天表示，因空中交通管制員人力短缺，雪梨機場上午出現航班取消及延誤情況；與此同時，當局持續調查近期在機場發生的多起飛機險些相撞事件。

路透社報導，澳洲飛航服務公司（AirservicesAustralia）表示，由於受到「排班限制」，且為「確保航空運輸需求獲得安全管理」，雪梨機場必須採取「空中交通流量管理」（ATFM）措施。

隨著情況改善，ATFM措施已於當地時間上午8時15分（格林威治時間10日22時15分）解除，但預計今天上午其餘時間航班仍可能延誤，最長不超過10分鐘。

澳洲飛航服務公司發言人透過電郵聲明表示，ATFM措施可能影響航空公司的航班安排，公司正與各航空公司合作，儘量減少延誤及對旅客造成的影響。

該公司還表示，正採取措施招募更多空中交通管制人員，並確保有需要時更容易調派額外人力。

部分澳洲航空（Qantas）航班延誤超過1小時，另有6個航班取消。雪梨機場網站並未說明航班延誤原因，機場發言人則稱相關詢問應向澳洲飛航服務公司提出。

此次狀況發生之際，澳洲飛航服務公司執行長夏普（Rob Sharp）及其他高階主管預定今天稍晚出席參議院委員會會議。該委員會正檢視澳洲航空業現況，以及航空業為偏遠地區提供可靠且價格合理服務的能力。

路透社上週報導，根據內部紀錄及1段通話錄音，7月雪梨機場發生2架澳洲航空班機險些相撞事件時，輪值的數名空中交通管制員被列為高度疲勞風險。

據報，一名輪班經理形容當時的人力配置「有點瘋狂」。

這起事件是雪梨機場約1個月內發生的6起飛機險些相撞事件中的首起，也使外界在全球空中交通管制員人力短缺之際，更加關注澳洲的空管人力配置問題。澳洲運輸安全局（Australian Transport Safety Bureau）正在調查相關事件，以確認是否存在共通安全問題或其他原因。