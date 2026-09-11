英格蘭擬自2028年向過夜旅客徵稅 預計不超過5%

英國住房、社區暨地方政府事務部今天宣布，為強化地方建設、還權於地方並擴大地方財源，擬賦予英格蘭各都會區及市鎮政府權利，向不分國籍的過夜旅客徵稅，以住宿費用為基準，收取一定百分比的稅款，且不須設上限。

儘管法規不會強制「封頂」，業界一般預期，稅率不會超過住宿費用的5%。法規也將賦予地方政府裁量權，可自行決定豁免何種旅宿型態、是否對徵稅過夜天數設定上限等。新措施預計2028年第一季上路。

英國政府表示，以「住宿費用百分比」為徵稅標準，將較「齊頭式」收取定額稅款符合比例原則，以防出現平價旅宿使用者與高單價客群支付相同稅額的情況。

英格蘭去年11月啟動公眾諮詢程序，邀請產業界、社區代表等利害相關方就徵收過夜旅遊稅表達意見。英國政府今天就相關諮詢和調查結果發布跨部會回應，並由住房、社區暨地方政府事務大臣芮納（Angela Rayner）在位於曼徹斯特（Manchester）、7月新設的首相府北部辦公室（No.10 North）召開英格蘭地區市長會議期間，主持討論相關議題。

根據英國國家旅遊局Visit Britain今年9月初發布的統計資料，2024年造訪英國的外來旅客總計約4260萬人次，累計停留2億9300萬夜，創造總金額高達325億英鎊（約新台幣1.4兆元）的消費。

芮納說，英國令人驚嘆的城鎮、如詩如畫的鄉村與沿海社區，每年吸引數以百萬計遊客。地方首長理當享有充分權力，善用這份人氣、創造最大效益。

不過，一旦開始實施，過夜旅遊稅的課徵對象將同時納入英國本地民眾，且隨著住宿成本因此間接上漲，對旅客在餐飲、各式場館和商店的消費，以及過夜天數和目的地規劃，不排除將造成程度不等的排擠效應，甚至讓國內民眾感到「不如出國旅遊較划算」。

英國政府今天發布的公眾諮詢報告即提到，不少人認為，過夜旅遊稅將增加在英國國內旅遊的成本，刺激民眾轉赴海外。對此，官方回應提及，實施百分比收費制有助確保選擇「平價旅遊」的民眾無需負擔過高稅額。

英國餐飲旅宿產業公會UK Hospitality今天發布聲明，對徵收過夜旅遊稅表達疑慮，恐造成至少3萬3000個就業機會流失，首當其衝的將是英國工黨政府一再強調要維護的勞動階級。

UK Hospitality指出，初步分析顯示，一旦開徵過夜旅遊稅，地方政府將可從遊客獲取16億英鎊稅收，但同時國內生產毛額（GDP）恐縮水22億英鎊。當民眾正為了生活成本上升、通貨膨脹而苦惱，休假期間還得掏錢資助地方政府，這恐怕不是件令人愉悅的事。

此外，對有在學子女的家庭而言，休閒旅遊往往得把握學期間假日，而這往往就是旅宿費用高峰期。

UK Hospitality執行長辛普森（Allen Simpson）說，政府宣稱這類稅賦很正常，但幾乎沒有旅遊目的地像英國一樣，在增值稅（VAT，即加值型營業稅）稅率高達20%之餘，還要徵收旅遊稅。先將增值稅稅率下修至10%，才是比較「正常」的作法。

目前英國各地旅宿費用已含增值稅。英格蘭不是英國率先開徵過夜旅遊稅的地區。另一個有大量國內外旅客的地區蘇格蘭2024年即通過相關法案，今年進一步修法，首府愛丁堡（Edinburgh）於7月下旬趕在各式大型文化節慶登場前，成為蘇格蘭首先開徵過夜旅遊稅的城市。

愛丁堡的課徵方式為按住宿費用額外收取5%，但最多僅能連續徵收5晚。

威爾斯地區明年4月也將開始徵收過夜旅遊稅，但採取「每人每晚定額收費」的方式，標準費率（也是上限費率）為每人每晚1.3英鎊。北愛爾蘭目前未規劃徵收旅遊稅。

向遊客徵稅以維護和發展基礎設施、回饋社區，相關措施已可見於歐美數座城市，儘管名稱（例如常見的「城市稅」）和徵收標準各異。以過夜旅客為課徵對象，普遍被視為較易執行。

在義大利，旅遊稅依城市、旅館等級、旅遊期間（例如區別淡旺季）而異，每人每晚費率由1歐元至12歐元不等。法國、西班牙等國也採取類似制度，德國則同時存在「百分比制」和「定額制」。整體而言，賦予地方政府充分的自由裁量權是多國共通點。