聽新聞
0:00 / 0:00
瑞士阿爾卑斯山區遊覽車翻覆 荷蘭團多人死傷
瑞士警方今天表示，瑞士東部靠近阿爾卑斯山區蘇施（Susch）村莊附近發生遊覽車翻覆車禍，造成多人死亡，另有數人受傷。
路透社報導，格勞賓登邦（Graubuenden）警方在X平台上發文表示，當局已派遣緊急救援隊伍前往涉及一輛遊覽車的事故現場。
荷蘭旅行業者總會（ANVR）發言人代表旅行社OAD表示，涉事OAD遊覽車發生嚴重事故，車上載有48名乘客，全部為荷蘭籍。
瑞士「展望報」（Blick）刊登的現場照片顯示，一輛遊覽車側翻在地，周圍有多架直升機及緊急救援車輛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。