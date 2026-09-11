瑞士阿爾卑斯山區遊覽車翻覆 荷蘭團多人死傷

瑞士警方今天表示，瑞士東部靠近阿爾卑斯山區蘇施（Susch）村莊附近發生遊覽車翻覆車禍，造成多人死亡，另有數人受傷。

路透社報導，格勞賓登邦（Graubuenden）警方在X平台上發文表示，當局已派遣緊急救援隊伍前往涉及一輛遊覽車的事故現場。

荷蘭旅行業者總會（ANVR）發言人代表旅行社OAD表示，涉事OAD遊覽車發生嚴重事故，車上載有48名乘客，全部為荷蘭籍。

瑞士「展望報」（Blick）刊登的現場照片顯示，一輛遊覽車側翻在地，周圍有多架直升機及緊急救援車輛。