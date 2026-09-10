快訊

成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣廟口文化首登歐洲 駐波代表盼台灣文化走向世界

中央社／ 華沙10日專電

文化總會10日率領台灣頂尖藝文團隊拜訪駐波蘭代表處，為即將在波蘭洛茲與奧坡登場的「Taiwan Day」盛會拉開序幕。本次活動不僅是台波文化交流的重大突破，更是台灣廟口文化、神將藝陣與北管音樂首度跨海規模化登陸歐洲廣場。

駐波蘭代表劉永健指出，波蘭近年對台灣的興趣顯著增長，近年外交部長林佳龍每年訪波；6月在華沙舉辦的台灣形象展更獲得4位波蘭次長級官員出席，展現雙邊產業與經濟的高度緊密合作。

劉永健特別提到，知名國際時尚雜誌「VoguePolska」9月以台灣文化為主題發行專題，10月也將推出台灣時尚專刊，彰顯台灣文化實力正吸引歐洲目光。他強調，過去外界過度強調中原文化，實則低估了台灣本土文化底蘊，如今正是台灣文化走向世界的重要轉捩點。

立法委員兼「台波國會聯誼會」會長林楚茵表示，本次特別推動將洛茲（Lodz）納入「Taiwan Day」巡演行程。洛茲市長曾任波蘭國會友台小組成員並親訪台灣，促成台南市與羅茲市締結姊妹市。

林楚茵表示，洛茲雖為工業城，卻擁有全球知名的影藝學院。她期盼未來能進一步推動台波直航，為雙邊經貿、無人機產業及文化交流奠定更便利的交通基礎。

文總秘書長李厚慶表示，「Taiwan Day」代表著台灣外交、國會與文化團隊緊密結合的「台灣隊」。明（2027）年適逢轉型正義40年與戒嚴80年，更是文總成立60週年，台波兩國皆具備堅定的反共與追求民主歷史背景，轉型正義與民主經驗可作為未來深化的對話主題。

本次隨團展演陣容堅強，包括雷昇傳藝劇團、台北共樂軒及何曉玫Meimage舞團。何曉玫舞團創辦人何曉玫介紹，此次作品將當代舞蹈融合北管與神將元素，展現台灣民間信仰繞境文化的強韌生命力。

雷昇傳藝劇團執行總監王昇揚以及台北共樂軒理事長王崑文也分享9日拜訪華沙的波蘭國家民俗博物館（Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie），神將起源故事與兩團的壓軸表演讓波方極為震撼。

李厚慶也特別提到，共樂軒為了此次演出，將波蘭、烏克蘭傳統民謠「喂，獵鷹」（Hej Sokoły）改編為北管樂譜，作為獻給波蘭觀眾的文化彩蛋。

李厚慶補充，將台灣廟口原汁原味搬到歐洲廣場極具技術挑戰，大型神將拆裝、長途空運與限時組裝皆考驗團隊執行力，且北管樂手編制完全比照台灣慶典標準，相當不容易。

劉永健表示，看見台灣生猛有力的廟口文化跨海呈現令人動容。在經貿與科技之外，人文與文化交流才是台波兩國人民建立長久情誼的堅實基礎。

歐洲 文化 波蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

文總率團訪華沙民俗博物館 傳統陣頭開啟台波交流

Taiwan Day 9月前進波蘭 蕭副總統盼讓世界認識台灣

聖保羅文化中心台灣電影展 影像交流深化雙邊關係

美國羅德島州台灣日 州長與國會議員體驗台式文化

相關新聞

日夫妻退休金344萬無房貸 90歲母一通電話讓他們「第二人生」喊卡

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一對65歲夫妻原本以為退休後終於能展開「第二人生」，手上有1700萬日圓（約新台幣344萬元）退休金，每月年金合計約21萬日圓（約新台幣4.3萬元），打算四處旅行、泡溫泉。沒想到退休才2個月，一通來自90歲母親的電話，徹底打亂原本規劃。

北海道100歲老農遭農具重壓身亡！日網敬佩又痛心 揭殘酷現實

日本北海道厚真町日前發生一起令人惋惜的事故。根據日媒「UHB北海道文化放送」報導，一名高齡100歲的老農，在駕駛農用曳引機時不小心翻覆，遭到車身重壓，不幸當場身亡。

暑氣難消 歐盟監測機構：8月創全球史上最熱單月紀錄

歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務今天表示，今年8月是有紀錄以來全球最熱的一個月，海洋溫度也創下前所未見的新高紀錄；...

美國富豪砸錢蓋新居 為何偏要弄得像百年老宅？

一棟2024年才完工的新房，看起來卻像南北戰爭前就已存在；另一棟豪宅甚至刻意裝上帶波紋、表面略不平整的玻璃，好讓窗戶顯得年代久遠。美國一群富豪正花數百萬、上千萬美元，打造「全新的老房子」。愈有錢，愈想讓住家看起來不像新豪宅。這些富豪究竟在追求什麼？

英國空管系統故障近400航班取消 旅客崩潰：走出機場像逃離惡魔島

英國空中交通管制服務部門正在緊急搶修技術故障，目前已排除網攻可能性，全英今天有近400個航班取消，讓旅客面臨更多困境，有...

百年前的台灣怪談會......靈異怪談如何成為地方認同的文化象徵？

1917年7月14日的《臺灣日日新報》刊出了一首筆名「狆糞漢」的詩人所寫的漢詩〈怪談會〉，以招攬怪談會參與者。熟悉日本文化的台灣讀者，聽到這場辦在台灣的怪談會，應該很容易想到所謂的「百物語」傳統。「百物語」是一種流傳已久的怪談會形式，參與者們會準備百支蠟燭，每講完一則怪談便熄滅一支，在逐漸逼近黑暗的空間裡享受恐怖的氣氛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。