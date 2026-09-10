台灣廟口文化首登歐洲 駐波代表盼台灣文化走向世界

文化總會10日率領台灣頂尖藝文團隊拜訪駐波蘭代表處，為即將在波蘭洛茲與奧坡登場的「Taiwan Day」盛會拉開序幕。本次活動不僅是台波文化交流的重大突破，更是台灣廟口文化、神將藝陣與北管音樂首度跨海規模化登陸歐洲廣場。

駐波蘭代表劉永健指出，波蘭近年對台灣的興趣顯著增長，近年外交部長林佳龍每年訪波；6月在華沙舉辦的台灣形象展更獲得4位波蘭次長級官員出席，展現雙邊產業與經濟的高度緊密合作。

劉永健特別提到，知名國際時尚雜誌「VoguePolska」9月以台灣文化為主題發行專題，10月也將推出台灣時尚專刊，彰顯台灣文化實力正吸引歐洲目光。他強調，過去外界過度強調中原文化，實則低估了台灣本土文化底蘊，如今正是台灣文化走向世界的重要轉捩點。

立法委員兼「台波國會聯誼會」會長林楚茵表示，本次特別推動將洛茲（Lodz）納入「Taiwan Day」巡演行程。洛茲市長曾任波蘭國會友台小組成員並親訪台灣，促成台南市與羅茲市締結姊妹市。

林楚茵表示，洛茲雖為工業城，卻擁有全球知名的影藝學院。她期盼未來能進一步推動台波直航，為雙邊經貿、無人機產業及文化交流奠定更便利的交通基礎。

文總秘書長李厚慶表示，「Taiwan Day」代表著台灣外交、國會與文化團隊緊密結合的「台灣隊」。明（2027）年適逢轉型正義40年與戒嚴80年，更是文總成立60週年，台波兩國皆具備堅定的反共與追求民主歷史背景，轉型正義與民主經驗可作為未來深化的對話主題。

本次隨團展演陣容堅強，包括雷昇傳藝劇團、台北共樂軒及何曉玫Meimage舞團。何曉玫舞團創辦人何曉玫介紹，此次作品將當代舞蹈融合北管與神將元素，展現台灣民間信仰繞境文化的強韌生命力。

雷昇傳藝劇團執行總監王昇揚以及台北共樂軒理事長王崑文也分享9日拜訪華沙的波蘭國家民俗博物館（Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie），神將起源故事與兩團的壓軸表演讓波方極為震撼。

李厚慶也特別提到，共樂軒為了此次演出，將波蘭、烏克蘭傳統民謠「喂，獵鷹」（Hej Sokoły）改編為北管樂譜，作為獻給波蘭觀眾的文化彩蛋。

李厚慶補充，將台灣廟口原汁原味搬到歐洲廣場極具技術挑戰，大型神將拆裝、長途空運與限時組裝皆考驗團隊執行力，且北管樂手編制完全比照台灣慶典標準，相當不容易。

劉永健表示，看見台灣生猛有力的廟口文化跨海呈現令人動容。在經貿與科技之外，人文與文化交流才是台波兩國人民建立長久情誼的堅實基礎。