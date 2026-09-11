倫敦聖保羅大教堂與夜店品牌合作 美國主教怒批：神聖空間不該變夜店

英國倫敦著名的聖保羅大教堂（St. Paul’s Cathedral）近日因與夜店品牌Fabric合作舉辦音樂會，引發宗教界爭議。美國天主教主教羅伯特．巴隆（Robert Barron）批評，教堂作為神聖空間，若舉辦類似夜店的娛樂活動，恐模糊神聖與世俗之間的界線。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，聖公會旗下的聖保羅大教堂已與倫敦夜店公司Fabric簽訂多年合作協議，由Fabric負責合作期間相關音樂活動，合約將持續至2030年。首場演出預計於10月29日舉行，目前尚未公布演出藝人。

Fabric過去曾因兩名年輕人涉及毒品死亡事件，在約10年前遭撤銷營業執照，後來重新取得許可並恢復營業。該公司過去也曾與聖保羅大教堂合作，但這次簽訂多年獨家合作協議，仍引發外界批評。

身為美國天主教主教的巴隆指出，雖然聖保羅大教堂屬於聖公會而非天主教會，但他認為，教堂之所以被稱為神聖空間，就是因為它與日常世俗生活有所區隔，應該讓人重新思考信仰與神聖，而不是把世俗娛樂帶進來。

不過，BBC指出，這些活動實際上是音樂會（concert），而非所謂的「狂歡派對」（rave）。聖保羅大教堂負責訪客事務的主管廷布雷爾（Sandra Lynes Timbrell）表示，希望透過精心策劃的音樂節目，吸引原本不會造訪教堂的人。

巴隆認為，教會確實應該走進世俗世界，接觸遠離信仰的人，但最終應該將他們帶回神聖空間，而不是讓教堂本身逐漸世俗化。他更質疑，如果倫敦最大的清真寺提出類似活動，是否也會獲得同樣的接受程度。