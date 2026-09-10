韓國推AI數位學習 8旬銀髮族克服自助點餐機：學習不分年齡

AI時代來臨，從智慧型手機到AI應用，對銀髮族而言都是新挑戰。為協助高齡者適應數位生活，韓國推「AI數位學習中心」，學習AI、剪影音與自助點餐機等的高齡83歲學員徐鍾炫直言，「學習這件事沒有年齡之分」。

韓國政府為縮小AI時代數位落差，推動「AI數位學習中心」，提供一般民眾AI基礎及應用教育，尤其著重高齡者等數位弱勢族群，今年將全國據點由37處擴增至69處。中央社記者今天實際走訪首爾市民大學東南圈校區中的AI數位學習中心。

課程內容部分，包括利用生成式AI製作圖片、影片及規劃旅遊行程，同時教學如何分辨內容是否為AI生成；也教導學員如何利用智慧型手機查看地圖、訂火車票、觀看YouTube，以及拍攝、剪輯影片。另外還設有各式體驗區，例如讓學員練習操作自助服務機（Kiosk）。

83歲的學員徐鍾炫表示，「學習這件事並沒有年齡之分，我們現在生活在數位時代，難道不應該更加勇敢挑戰嗎？」徐鍾炫指出，學習如何使用AI之後對他的生活影響很大，更容易接觸並掌握重要資訊，「只要有這一台智慧型手機，感覺就像帶了一個隨身秘書一樣，所以在這裡學得非常認真」。

徐鍾炫也指出，自己出生於農業時代，一路走到了如今的AI時代，「老實說真的很混亂，現在如果不懂得用自助點餐機，連飯都沒得吃。」不過他強調，即使上了年紀，也要勇敢學習，試著去適應這個不斷變化的世界。

談及上課遇到的困難，71歲的尹福順表示，「因為都是我們原本不懂的內容，要按照步驟跟上進度，會有點手忙腳亂，手機還會因為是Galaxy或iPhone而有所不同，AI也有很多種像是ChatGPT、Gemini」。因此她認為，針對銀髮族進行教學時，慢慢地重複教學，讓大家能轉化為自己的東西會更好。

尹福順也提到，以前總是會和孩子們有世代隔閡，「但最近年輕人成為老師，我們則站在學生的立場，能夠像這樣彼此進行溝通，感覺變得更加親近了」。