AI生成「金特務」3分鐘動作戲引話題 韓國推AI影視製作

近年AI技術發達，韓國影視、媒體產業也正活用AI技術，像是韓劇「金特務：本色回歸」有3分鐘動作戲全由AI打造引起話題，包括建築爆破、飛車追逐、車輛翻覆及墜河等場面。

「2026廣播媒體人工智慧創新人才培育研討會」今天在首爾舉行，廣播媒體通訊委員會（KMCC）廣播媒體振興局長千智賢（音譯）表示，「目前我們廣播、媒體產業正以生成式AI為中心，迎來前所未有的重大轉型期，AI已超越單純的輔助工具，從企劃與導演、後製作業到改善可及性，從根本上改變了模式」。

在這樣的變化之中，千智賢強調，最重要的是理解AI，並培養能在現場靈活運用的專業人才，「AI不應只是單純取代廣播媒體從業人員的技術，而是能無限拓寬廣播媒體從業人員的專業性與想像力，從而創造出更多感動的強大工具」。

千智賢指出，韓國的廣播媒體製作領域中，生成式AI使用率已達30%以上，最近的韓劇「金部長」（金特務：本色回歸）中，出現了長達3分鐘的影像全由AI製作完成的案例。千智賢說：「韓國正致力於讓K-content在AI時代繼續保持競爭力，為全球觀眾提供深受喜愛的內容」。

韓劇「金特務」由視覺特效團隊Morpheus Studio運用自行開發的AI平台AICRON，劇中3分鐘的爆破與飛車動作等高難度場面100%由AI生成，主演蘇志燮本人在這3分鐘內也沒有實際拍攝任何一個鏡頭。製作團隊並利用AI生成符合特定時代背景的場景，同時維持生成影像中演員形象的一致性。

Morpheus代表李壽英表示，當初在完成測試並製作出來後，先後要獲得導演、製作團隊，以及SBS與Netflix的許可，整個過程總共花了2個月，「究竟能不能被觀眾接受？會不會對電視劇整體的製作完成度造成負面影響？大家綜合考量了多方面的問題」。

李壽英指出，除了以蘇志燮本人為原型生成的主角外，其餘登場人物皆為AI創造的虛擬人物。其中情報總局局長的角色，必須符合「看起來狠毒」，在生成了多個AI人物之後，才獲得了導演的確認，「在這個過程中，要考慮到是否會與現有的某些人物重疊，因此我們經過了非常多的交叉驗證過程」。