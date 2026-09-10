日夫妻退休金344萬無房貸 90歲母一通電話讓他們「第二人生」喊卡

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一對65歲夫妻原本以為退休後終於能展開「第二人生」，手上有1700萬日圓（約新台幣344萬元）退休金，每月年金合計約21萬日圓（約新台幣4.3萬元），打算四處旅行、泡溫泉。沒想到退休才2個月，一通來自90歲母親的電話，徹底打亂原本規劃。

65歲正志（化名）退休後，和同齡妻子久美子（化名）原本計畫一年安排幾次國內旅行，平日看看電影、到附近泡溫泉。兩名孩子都已獨立，加上自住房貸早已繳清，夫妻原本以為接下來終於能把時間留給自己。

沒想到某天早上，獨居、距離車程約3小時的90歲母親芳江（化名）突然打來求助：「我跌倒了，站不起來。」送醫後雖無生命危險，卻因腿部受傷住院，出院後即使能拄杖行走，生活也無法完全恢復從前。

正志原本打算每月返鄉一次，協助母親就醫、買東西和處理雜務，後來卻因「陪我去醫院」、「燈泡壞了」、「收到文件但看不懂」等大小事情越來越多，變成每月往返約2次。除了高速公路、油錢等支出增加，夫妻原本安排好的旅行與聚會也常被迫更改。

半年後，夫妻開始意識到，如果什麼事都自己扛，自己的退休生活也會被完全吃掉。於是兩人和母親重新討論，增加到宅照護與配送等服務，非緊急雜事則集中在返鄉時一次處理，減少頻繁往返。

正志坦言：「我原本以為退休後就自由了，但自己65歲時，母親已經90歲，這件事根本沒有放進退休規劃裡。」妻子也表示，雖然和原本想像的第二人生不同，但不代表夫妻自己的時間就必須全部放棄。

後來兩人沒有完全取消旅行，只是把長途行程改成2天左右的短程旅遊，再配合母親的狀況彈性安排。對他們來說，退休後真正要重新學會的，是如何在照顧年邁父母與保留自己生活之間找到平衡。