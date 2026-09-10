暑氣難消 歐盟監測機構：8月創全球史上最熱單月紀錄

歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務今天表示，今年8月是有紀錄以來全球最熱的一個月，海洋溫度也創下前所未見的新高紀錄；西歐地區則度過有史以來最炎熱的夏季。

法新社報導，哥白尼氣候變化服務（CopernicusClimate Change Service）公布這項評估後，聯合國警告，在人類擺脫對化石燃料的依賴前，地球只會持續深入未知領域。

哥白尼氣候變化服務的觀測資料可追溯至1940年，但冰芯、樹木年輪和珊瑚骨骼等其他證據，使科學家得以將當今的氣候置於更久遠的歷史背景下進行考證。

歐洲中期天氣預報中心（European Centre forMedium-Range Weather Forecasts）氣候策略主管勃吉斯（Samantha Burgess）告訴記者：「至少在過去10萬年間，人類從未經歷過如今天這般炎熱的高溫。」

根據哥白尼氣候變化服務，今年8月全球平均氣溫為攝氏16.96度，比2023年7月創下的單月紀錄高出攝氏0.01度；由於兩者差距極小，哥白尼考慮將這兩個月份並列最高紀錄。

科學家表示，燃燒煤炭、石油和天然氣等人類活動，使地球溫度比工業化前時期高出約攝氏1.4度，也加劇了極端天氣極端天氣發生的頻率與嚴重程度。

然而，2025年全球溫室氣體排放量仍創下新高。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）對此表示：「證據確鑿，這就是人類對化石燃料成癮和其引發全球氣候危機所付出的沉重代價。」

此外，全球海洋表面溫度也在8月下旬刷新單日最高紀錄。

現代氣象史上最強的聖嬰現象（El Nino）也正快速增強。聖嬰現象會使赤道太平洋中部和東部的海面溫度升高，並造成全球風向、氣壓和降雨模式改變。

科學家預期，隨著這次「超級」聖嬰現象將在12月前後達到高峰，未來幾個月全球高溫紀錄仍會持續刷新。

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）氣候學家奧托（Friederike Otto）表示：「氣候變遷讓每一次聖嬰現象變得更加炎熱，在我們停止燃燒煤炭、石油和天然氣之前，這些破紀錄高溫只會持續出現。」

今年6月至8月接連出現嚴重熱浪，導致學校停課、河川乾涸，也使土地乾燥到容易引發大規模野火。

歐洲監測平台EuroMOMO估計，7月中旬至8月中旬間，歐洲因高溫造成的超額死亡人數超過3萬2000人。