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為母辦後事不敢拒絕加購…女兒買預算內方案 事後費用竟增7成

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近年蔚為風潮的「家庭葬」，主打僅邀少數至親參加、省去繁文縟節，常給人「費用低廉」的印象，其實暗藏不少隱形成本。 圖／Pakutaso
日本近年蔚為風潮的「家庭葬」，主打僅邀少數至親參加、省去繁文縟節，常給人「費用低廉」的印象，其實暗藏不少隱形成本。 圖／Pakutaso

日本近年蔚為風潮的「家庭葬」，主打僅邀少數至親參加、省去繁文縟節，常給人「費用低廉」的印象，背後卻暗藏不少隱形成本。據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，45歲女性佐藤由美與先生和高中生女兒住在東京，她72歲的母親日前在家中倒下，經送醫急救後過世。

面對突發的狀況，在醫院催促決定配合業者的混亂中，由美為了顧及預算，選擇了一套報價約70萬日圓（約台幣15萬元）的家庭葬方案，原以為能在此預算內辦好後事，怎料葬禮結束後，請款單竟突破120萬日圓（約台幣25萬元），費用等於暴增7成。

因母親生前僅靠每個月約10萬日圓（約台幣2萬1千元）的年金簡樸度日，存款所剩不多。這筆超支款項只能全由夫妻倆動用家庭積蓄墊付，讓她看著帳單當場語塞。由美事後無奈回憶，業者並未刻意灌水，而是籌辦過程中冒出許多「不包含在基本方案」內的衍生費用：

遺體冰存安置費

遺體若無法即時火化，多留一天的冷藏保存費都需額外計算。

場地與規費

火葬場的使用費用通常獨立於合約之外。

餐飲與回禮

接待親友的餐點、答謝致意的回禮，均隨人數浮動計費。

宗教法事謝禮

邀請僧侶或神職人員誦經祈福的紅包與車馬費。

在歷經喪親之痛、親手處理各項繁瑣手續的高壓下，為人子女面對業者逐項詢問加購時，往往出於孝心很難啟齒說「不需要」，費用便悄悄疊加。專家與當事人建議，要避免事後懊悔，務必把握兩大原則，包括確認整體花費與長輩想法。

掌握簽約前逐項釐清「哪些是內含、哪些需加價」，請業者把所有可能加價的項目都算進去，先估出「辦到好最多要花多少錢」。另一方面，最關鍵的莫過於趁長輩健在時好好聊聊身後事，一旦掌握父母生前的真實心願，子女在挑選方案時便有了明確依據，能在理性與孝心之間取得平衡，不讓離別的哀傷演變成沉重的負擔。

喪禮 葬禮 殯葬管理 日本 東京 帳單

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