聖保羅文化中心台灣電影展 影像交流深化雙邊關係

駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜伉儷，9日由巴西台巴藝術文化交流協會會長謝如欣陪同，至聖保羅文化中心欣賞紀錄片「看見台灣」，由主任格納斯皮尼接待，參觀中心設施，深入了解這座巴西重要文化場館的運作與特色。

聖保羅文化中心（Centro Cultural São Paulo, CCSP）與台巴藝術文化交流協會（ATBICA）合作，目前正舉辦「第五屆聖保羅台灣電影展」，展映多部台灣紀錄片、劇情片與短片，呈現台灣社會多元議題與創作能量。謝如欣以策展人身分指出，本屆影展特別強調台灣影像如何以不同視角呈現社會關懷與文化特色，希望透過電影讓巴西觀眾看見台灣的真實面貌，並在影像交流中找到共鳴。

「看見台灣」透過影像展現台灣自然景觀與人文風貌，向巴西文化界介紹台灣的多元面貌。放映現場氣氛熱烈，許多巴西觀眾被空中俯瞰的土地美景與隨之呈現的大地傷痕深深吸引，不少人在映後神情凝重、泛著淚光，被片中展現的人文關懷與環境議題深深打動與震撼。

朱怡靜深受這份跨越國界的共鳴所感動，並提及映前播放齊柏林基金會執行長萬冠麗特別為影展錄製的祝賀短片，其中所傳遞的齊柏林導演精神，以及「看見台灣3」正積極籌拍的消息。

她表示，影像的力量無遠弗屆，將台灣土地的壯麗與深刻關懷帶到了巴西，讓人無比期待未來「看見台灣3」能順利來到巴西呈現，繼續帶給當地觀眾震撼與啟發。

CCSP主任格納斯皮尼（José Mauro Gnaspini）對台灣電影展給予高度評價。他指出，CCSP作為與地鐵同步啟用的開放式公共空間，長期致力於提供多元的國際文化交流平台。他認為，台灣影視作品具備獨特的集體議題與深層關懷，這不僅豐富了巴西觀眾的視野，也為雙邊文化合作開啟新的契機，未來樂意持續成為台巴文化交流的橋樑。

聖保羅文化中心成立於1982年，是巴西最重要的公共文化空間之一，館內設有圖書館、兩座影院、劇場、展覽廳與音樂廳，每年吸引無數市民參與。

謝如欣強調，這次與聖保羅文化中心的合作，不僅加深了台灣與巴西文化界的連結，更展現了台灣透過文化外交拓展國際交流的堅實努力。她表示，台巴藝術文化交流協會未來將持續籌劃更多綜合性的藝文活動，跨足電影、音樂與視覺藝術等領域，讓南美洲民眾能全方位感受台灣豐富且充沛的文化軟實力。