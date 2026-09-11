日本滑雪勝地置產免百萬！澳洲夫妻解鎖數位游牧生活 交屋當天傻眼了

據日媒「Business Insider」報導，澳洲YouTuber洛伊德（Lloyd Enbom）與妻子帶著2歲女兒萊拉，過著數位遊牧的生活。他們夫妻倆看中日本長野縣白馬村滑雪勝地的魅力，買下一棟閒置老屋，空屋本身售價為360萬日圓（約台幣74萬元），加上各項手續規費後，總費用為410萬日圓（約台幣84萬元）。這筆在澳洲連頭期款都不夠的金額，讓他們在距離滑雪場僅15分鐘車程的地方，擁有了屬於自己的永久度假小屋。

但便宜老屋的屋況面臨不少考驗。一家人交屋入住當天，屋內積滿厚重灰塵、蜘蛛網與昆蟲屍體，光是清理出一間能睡覺的房間便精疲力竭。屋內水電雖能使用，但熱水器早已故障，浴室只能放冷水，讓帶著幼兒的生活極為不便。預估全部的修繕費用將追平買房成本，甚至可能超過。夫妻倆也額外花30萬日圓（約台幣6萬2千元），買了一輛2007年份的鈴木二手廂型車，方便載運建材與前往鄰近賣場採買。

這家人之所以選擇「半年在日本、半年在泰國」生活，主要受限於簽證規定。報導中推測，這對夫妻的簽證應為「數位遊牧簽證」（特定活動），該簽證最長僅能在日本停留6個月，需年收1000萬日圓（約台幣205萬元）以上，且出境後需間隔半年方能重新申請，這項規定恰好符合他們在兩國輪流定居的計畫。

此外，過去在泰國生活兩年的經歷也是置產主因。泰國物價低廉且醫療資源優渥，但法規嚴格禁止外國人持有土地，房產僅能簽署25至30年長約。渴望真正擁有固定家園的夫妻倆，發現日本對外國人購地置產沒有身分門檻，所以買下日本空屋作為永久住宅，想在東南亞的物價優勢與日本的四季風情間取得理想平衡。