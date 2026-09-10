英國空管系統故障近400航班取消 旅客崩潰：走出機場像逃離惡魔島

英國空中交通管制服務部門正在緊急搶修技術故障，目前已排除網攻可能性，全英今天有近400個航班取消，讓旅客面臨更多困境，有人形容行李提領區宛如末日場景，走出機場像是逃離惡魔島。

法新社報導，根據航空資料分析公司睿思譽（Cirium）數據，發生故障後，昨天有1746個航班取消，今天也有399個航班取消，其中大多數是往返歐洲最繁忙的機場之一倫敦希斯羅機場（Heathrow）。

英國航空公司協會（Airlines UK）表示，這兩天的航班中斷影響超過33萬名乘客，有15萬5000人的航班取消，約18萬人的航班誤點。

28歲的恩斯特（Matt Ernster）昨天在巴黎度完蜜月，經由希斯羅機場轉機返回波士頓，他告訴法新社：「最後我們坐在飛機上超過5個小時。」

恩斯特說，當他們最終獲准下機時，「現場變得極度混亂」。行李提領區「簡直就像世界末日」，方圓兩個小時車程內都訂不到飯店。他說：「這是我遇過最糟的旅遊體驗。」

英國國家飛航服務公司（National Air Traffic Services,NATS）執行長羅爾夫（Martin Rolfe）表示，「我們目前已排除網路」活動是故障原因。他告訴英國廣播公司電台（BBC Radio）：「我們不認為這是網路攻擊。」

羅爾夫說，NATS將對這起事件的確切原因展開「非常、非常徹底的」調查。

英國航空公司（British Airways）表示，受到事件影響，已取消近550個航班，其中包括今天的200個航班，並稱有8萬5000名旅客受到波及。

今天早上與羅爾夫會談後，交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）告訴國會議員，她不認為這個問題是「無法避免的」。

亞歷山大表示，她已下令展開獨立調查，以釐清事發原因，並「確保我們的空中交通管制系統能將旅客送到他們必須去的地方」。調查結果將於6個月內公布。

愛爾蘭低成本航空公司瑞恩航空（Ryanair）營運長麥馬洪（Neal McMahon）昨天呼籲開除羅爾夫，指責他「辜負了英國旅客」。羅爾夫接受天空新聞網（Sky News）採訪時說，他「全權負責」，但未透露是否考慮下台。

受到技術故障影響，醫療工作者唐納休（JosieDonoghue）在倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）經歷了一場「徹底的惡夢」，她飛往愛爾蘭的飛機滯留在跑道上3個小時，最後還被迫下機。

她告訴英國聯合社（Press Association）：「要離開那座機場，簡直像是要逃出俗稱惡魔島的阿爾卡特拉茲島（Alcatraz）。」

還有一名不願具名、將飛往美國的女子說，她昨天睡在機場內，因為附近飯店「全都客滿了」。

航空監管機構表示，受影響的旅客不太可能獲得賠償，因為根據乘客權益規則，這次故障可能被視為「特殊情況」。