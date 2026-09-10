GREEN×EXPO倒數半年 橫濱會場建設進度曝光

距離2027年國際園藝博覽會（GREEN×EXPO 2027）開幕約半年，位於橫濱市舊上瀨谷通信設施的會場工程持續推進。博覽會協會近日首度向國內外媒體公開目前工程進度。主大門、主題館、展望台及企業展區等設施已陸續浮現輪廓。

GREEN×EXPO 2027預定於2027年3月19日至9月26日舉行，展期共192天，主題為「創造幸福的明日風景」。這是日本繼1990年大阪花博後，睽違37年再次舉辦最高等級的A1級國際園藝博覽會，也是2025年大阪・關西世博之後，日本在2年內接續舉辦的另一場獲國際展覽局（BIE）認定的國際博覽會。

媒體一行首先進入施工中的會場實地會勘。從會場入口方向望去，可看到未來的主大門預定位置，參觀者屆時將由此進入園區。

目前現場仍是一座大型工地，起重機、工程車與尚未完成的地盤設施遍布會場。但從逐漸成形的主大門、展望台、企業展區及保存下來的樹林，也已可以看到GREEN×EXPO的初步輪廓，預定從秋季陸續進行植栽，待明年3月開幕時，將呈現以大量花卉與綠意構成、象徵GREEN×EXPO理念的景觀空間。

GREEN×EXPO協會宣傳部長石垣和子在媒體簡報中表示，目前正以「明年3月能呈現完整會場景觀」為目標，加速各項準備。

她指出，GREEN×EXPO並不只是展示花卉與庭園的活動，意義並不僅限於半年左右的活動本身，而是希望進一步促使社會與民眾改變生活方式及價值觀。她以1990年大阪花博為例指出，花博舉辦後日本曾出現明顯的園藝熱潮，顯示大型博覽會有可能對社會產生長期影響。

GREEN×EXPO預估整體來場規模約1500萬人次，其中購票入場者約1000萬人，其餘則包括工作人員、志工、參展相關人員及各國VIP等。截至目前，國際參與已超越原先設定的70國目標，達到71個國家及5個國際組織。

GREEN×EXPO會場所在地原為美軍「上瀨谷通信設施」，2015年返還日本。由於過去為避免通信干擾，當地長期受到嚴格的土地使用限制，不僅大型建築受到管制，部分區域甚至無法設置塑膠溫室，因此留下大面積未開發土地與自然環境，但基礎設施並不完善。因此，要在這裡從頭打造一座世博會場，也面臨特有的困難與挑戰。

GREEN×EXPO協會推進戰略室長脇坂隆一說明，目前會場工程可分成數個階段。首先由橫濱市進行土地區劃整理及基盤工程，隨著部分區域陸續完成並交付協會，博覽會本身的臨時建築、展館及各項設施工程將正式全面展開。

脇坂表示，目前若要以百分比回答「整體工程目前完成多少」並不容易，但距離開幕約半年，已經可以明顯看出「博覽會建築的輪廓」。他指出，花卉本身不可能太早栽種，因此真正呈現「滿是花與綠」的景象，必須等到接近明年3月開幕前才能完成。

此外，「循環」也是GREEN×EXPO場館建設的重要關鍵字。多項設施將接續利用2025大阪・關西世博留下的建材，其中包括世博象徵「大屋根」拆除後的木材。部分木材預計重新製作為會場長椅、花壇及木平台；大阪世博愛爾蘭館外牆使用過的木材，則預定再利用於GREEN×EXPO主大門。

除了建材之外，部分原本生長在大阪世博會場的樹木，也已透過鐵路運抵橫濱移植。協會坦言，大型樹木長距離移植在技術上相當困難，因此數量有限，但希望藉由這些具有象徵性的安排，把大阪世博的遺產（legacy）延續至橫濱。

接下來幾個月，隨著各國、企業及地方政府的庭園陸續進場，這片昔日的美軍通信設施用地，將從以土木與建築工程為主的施工現場，逐步轉變為以花、綠與自然為主角的國際博覽會場。