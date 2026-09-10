諾貝爾獎風向球 日本4人獲拉斯克獎

被譽為美國最具權威醫學獎項之一、也被視為諾貝爾獎風向球的「拉斯克獎」公布今年得主，日本共有4人獲獎。筑波大學教授柳澤正史以發現腦內物質「食慾素」獲頒基礎醫學研究獎；中外製藥3名研究人員則因開發血友病治療藥物，共同獲得臨床醫學研究獎。

朝日新聞報導，美國拉斯克基金會9日公布今年得獎名單。拉斯克獎在醫學界具有高度影響力，歷屆得主平均每3.6人就有1人之後獲得諾貝爾獎，因此也被視為觀察諾貝爾獎的重要指標。

現年66歲的柳澤正史，1998年任職美國德州大學期間，發現腦內負責維持清醒狀態的重要物質「食慾素」（Orexin）。後續研究進一步證實，食慾素不足與嗜睡症有密切關係，為人類理解睡眠及清醒機制帶來重大突破。柳澤這次與美國史丹佛大學教授米尼奧（Emmanuel Mignot）共同獲得基礎醫學研究獎。

這項發現也實際改變睡眠障礙治療。2014年，透過抑制食慾素作用、幫助人體自然入睡的新型安眠藥上市；今年7月至8月，由武田藥品工業開發、針對食慾素機制作用的全球首款嗜睡症治療藥，也陸續在中國、美國及日本獲得批准。

柳澤接受朝日新聞訪問時表示，從發現食慾素至今已接近30年，如今研究獲得肯定感到非常榮幸，更高興的是「睡眠」這個研究領域本身，能夠獲得世界權威學術獎項肯定。

除了睡眠研究，日本製藥業的創新成果也受到矚目。中外製藥的服部有宏、井川智之及北澤剛久，因成功開發A型血友病治療藥物Hemlibra，共同獲頒臨床醫學研究獎。

A型血友病患者因體內「第VIII凝血因子」無法正常發揮作用，容易發生出血。重症患者可能因為反覆內出血造成關節受損，不僅伴隨劇烈疼痛，嚴重甚至可能必須依靠輪椅生活。過去患者主要透過人工第VIII凝血因子製劑治療，但往往每2至3天就得接受一次靜脈注射，不僅負擔沉重，部分患者還會產生抗體，使原有藥物失去效果。

服部有宏2000年提出利用特殊抗體「代替」第VIII凝血因子功能的構想，之後與北澤、井川等研究人員投入超過10年研究，從約4萬種抗體中尋找候選物，最終成功開發Hemlibra。

Hemlibra改採皮下注射，最長可降至每4週施打一次，而且對部分傳統藥物無法發揮效果的患者同樣有望奏效，大幅降低患者治療負擔。目前全球已有超過3萬名患者受惠。

今年拉斯克獎另一焦點，是以電影「回到未來」走紅的65歲美國演員米高福克斯（Michael J. Fox）。身為帕金森氏症患者，他長年致力提高社會對疾病的認識，並投入支持治療研究，因此獲頒公共服務獎。

日本上次有人獲得拉斯克獎是在2014年，這次一次增加4人後，日本歷來得主增至11人。過去日本得主包括諾貝爾醫學獎得主、京都大學教授山中伸彌，以及已故諾貝爾獎得主利根川進等人。