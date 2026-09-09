法國PISA表現拉警報 教育部長將在長假前推建議書單

法國在國際學生能力評量計畫（PISA）最新評量中的成績進一步下滑。教育部長杰弗雷認為問題之一出在過度沉迷於電子螢幕，規劃在每次長假前向學生提供建議書單。

經濟合作暨發展組織（OECD）主持的2025年PISA調查結果昨天揭曉。這項研究主要評量91個國家或地區的15歲學生在數學、閱讀理解、科學方面的程度。

根據調查，法國學生在這三方面獲得的分數均低於3年前公布的結果，但仍與OECD成員國平均水準差不多。

其他國家也普遍出現學生程度下滑趨勢。有專家認為，可能原因包括數位科技進步、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的長期效應等。

杰弗雷（Édouard Geffray）今天將此事視為需要各界關注的警鐘和教育領域的轉折點，他在法國電視一台（TF1）訪談中說，造成問題的原因包括學生過度沉迷於手機、電腦，必須讓閱讀書籍重新成為學生日常生活的重心。

杰弗雷說，「PISA調查結果明確顯示，世界各地學生閱讀能力逐漸下滑，包括法國學生在內」，因此他計劃在每次學校放長假之前向學生與家長提供建議書單，例如萬聖節、耶誕節。

但他坦言，這份書單並無強制性，目的是讓書籍在學生日常生活中成為電子螢幕的一種平衡，「他們的生活被螢幕占據，我們必須用書本充實他們的生活，這是唯一的辦法」。

他還表示，多國學生程度長期呈下滑趨勢，他認為主要原因是數位產品應用使人類生活出現巨變，現況是近年全球各地，在諸多已開發國家，人們把教育及知識取得交給了社群網路和數位生活。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）大力推動立法禁止15歲以下兒少使用社群媒體，但法案8月遭憲法委員會以侵犯言論自由為由駁回，馬克宏於是呼籲從歐盟層級實施禁令以保護兒童。

杰弗雷表示，他不認為法國學生程度下滑是因為能力變差，學生沒有變笨，「他們只是更容易分心」。