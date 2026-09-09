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日本豪雨下不停 富士山攀登出發點土石流…波及3台車

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本中部地區近日下起豪雨，TBS電視台指出，富士山的登山客主要出發地點之一，今天發生土石流災情並波及3台車輛。路透社
日本中部地區近日下起豪雨，TBS電視台指出，富士山的登山客主要出發地點之一，今天發生土石流災情並波及3台車輛。路透社

日本中部地區近日下起豪雨，TBS電視台指出，富士山的登山客主要出發地點之一，今天發生土石流災情並波及3台車輛。

TBS電視台報導，富士宮口五合目停車場發生土石流，有3輛汽車遭波及，但目前尚未收到人員傷亡的通報消息。

日本氣象廳表示，靜岡縣山區從夜間至今晨一直降下豪大雨。

通往富士山的主要道路之一Fuji Subaru Line，已經因為大雨而封閉。

另外，共同社報導，靜岡縣富士宮警署今天宣布，富士山的登山道今晨總計有2人昏迷倒地，之後確認死亡，警方正確認身分。

受到昨天起日本東海地區創紀錄暴雨的影響，靜岡縣今天發現1名作業人員遭遇土石流喪命，愛知縣則有40多人在疏散過程因跌倒等情況而受輕傷。

土石流 富士山 豪雨 日本

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