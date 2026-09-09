快訊

涵蓋範圍曝光！荷莫茲海峽外設「禁區」 伊朗：未經協調通過恐受制裁

不知眼前是黑幫大老！女網紅攔下狂問職業收入 網友全看傻

早出晚歸要加衣了！全台一周溫度表速看 最低溫探22度

聽新聞
0:00 / 0:00

泰女獨住酒店遭醉漢伸門縫解防盜鏈 醉漢：喝醉走錯房間

香港01／ 撰文：艾曼達
1名女子獨自入住酒店期間，半夜突遭隔壁醉酒男住客強行開門，對方更將手臂伸進門縫，試圖解開防盜安全鏈。圖／AI生成
1名女子獨自入住酒店期間，半夜突遭隔壁醉酒男住客強行開門，對方更將手臂伸進門縫，試圖解開防盜安全鏈。圖／AI生成

泰國酒店日前發生1宗驚悚事件。1名女子獨自入住酒店期間，半夜突遭隔壁醉酒男住客強行開門，對方更將手臂伸進門縫，試圖解開防盜安全鏈。事後女子發現該男子早已騷擾其他房間住客，因不滿酒店毫無作為且僅賠償1張免費住宿券，決定退房報警。涉事男子則表示「喝醉走錯房間」，更反指遭女方及其警察男友索償與恐嚇。目前當地警方已對涉事男子控以滋擾公眾等罪行，仍在調查事件。

泰國女子獨住酒店突遭男子強行開門

據外媒綜合報導，事發於8月17日凌晨4時許，1名泰國女子獨自入住南部宋卡府1酒店期間，鎖好的房門突然被打開，隨後1隻男人的手臂竟穿過門縫，試圖將防盜門鏈解開。

女事主見狀隨即錄下過程，並上傳至社交平台。影片顯示，房間門鎖已扣上防盜安全鏈，門縫僅留有微小空隙，但該名男子仍伸出手臂穿過門縫，試圖解開防盜安全鏈解鎖。酒店職員趕到現場後，發現該名男子是隔壁236號房的男住客，當時處於嚴重醉酒狀態，隨即將他送回房間。

酒店僅賠1張免費住宿券補償

女事主事後得知，男子在試圖打開其房門前，曾敲過其他房間的房門，酒店卻未對其採取約束措施，女事主決定即日辦理退房並前往警局報案。酒店事後僅提供1張免費住宿券作為道歉補償，並鼓勵她與男方私下調解。

涉事醉男稱走錯房 反指遭恐嚇

涉事男子事後表示自己絕無惡意，聲稱當晚飲酒後，約凌晨4時由朋友送回酒店，在意識不清醒下誤將238號房當成自己的236號房。涉事男子更指，事後已向女事主道歉，但對方不接受道歉並索償30,000泰銖（約7,000港元），甚至有1名自稱是警察兼女事主男友的男子恐嚇要「造假毒品案」陷害他入獄。

目前當地警方已對該男子控以滋擾公眾等罪行，相關索償與恐嚇指控則仍待調查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

華裔少年「和阿媽拆史丹福Offer」爆紅　竟已休學　現況更驚人

前Google工程師「盜取AI商業機密」回中國創業被判監　成美國首例

文章授權轉載自《香港01》

酒店 房間 泰國 免費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

泰女獨住酒店遭醉漢伸門縫解防盜鏈 醉漢：喝醉走錯房間

泰國宋卡府一名女子凌晨獨住酒店，遭醉酒男住客強行開門並伸手解防盜鏈；警方已控告男子滋擾公眾，事件仍在調查。

法國PISA表現拉警報 教育部長將在長假前推建議書單

法國在國際學生能力評量計畫（PISA）最新評量中的成績進一步下滑。教育部長杰弗雷認為問題之一出在過度沉迷於電子螢幕，規劃...

日本豪雨下不停 富士山攀登出發點土石流…波及3台車

日本中部地區近日下起豪雨，TBS電視台指出，富士山的登山客主要出發地點之一，今天發生土石流災情並波及3台車輛

傳大馬前首相尋求特赦 執政聯盟稱貪腐犯應服滿刑期

馬來西亞媒體披露，因貪腐案入獄的前首相納吉（Najib Razak）再次尋求王室特赦。執政聯盟今天表示，貪腐罪名確定者應...

你也有這種症頭？腦霧、頭痛又疲倦 專家示警恐是這款維生素不足惹禍

總是覺得腦袋昏沉、頭痛或疲倦，可能是缺乏某種營養素！

睡前吃東西容易做惡夢？研究揭乳製品、甜點恐影響睡眠

睡前喝杯溫牛奶是不少人熟悉的助眠方式，但最新研究發現，睡前吃東西可能反而影響睡眠，其中乳製品、甜點、辛辣食物和肉類，都與較差的睡眠品質及惡夢有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。