泰國春武里府幼兒園傳槍響 凶嫌擊斃一位教師…槍手疑是死者夫

泰國相關當局指出，一名槍手今天在春武里府（Chonburi）一間幼兒園擊斃一位教師，其餘44名孩童與3位教師則安全撤離現場。

美聯社報導，這起槍擊案發生於上午11時左右，地點在春武里府一間幼兒園內。

春武里府當局表示，槍擊案發生之後，所有44名學生都安然無恙，並且跟其他教師一同安全撤離。

槍手據信為死者的丈夫，已經逃離案發現場。泰國媒體報導指稱，嫌犯是當地一位員警。

春武里府警察局則說，此案仍在調查當中。

泰國暖武里府（Nonthaburi）上個月才發生重大校園槍擊案，總共造成9人喪命，其中包括14歲槍手以及他家中的祖父母，此事已讓該國校園安全和槍枝暴力問題受到各界密切關注。