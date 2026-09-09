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你也有這種症頭？腦霧、頭痛又疲倦 專家示警恐是這款維生素不足惹禍

聯合新聞網／ 綜合報導
經常頭痛、腦霧等都可能是缺乏葉酸的表現。示意圖／ingimage
經常頭痛、腦霧等都可能是缺乏葉酸的表現。示意圖／ingimage

總是覺得腦袋昏沉、頭痛或疲倦，可能是缺乏某種營養素

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，經常覺得腦霧、昏昏沉沉、頭痛或疲倦，有不少人會以為是老化表現，但其實可能是缺乏葉酸。葉酸（folate）又稱維生素B9，是人體製造與修復DNA、細胞分裂，以及生成紅血球不可或缺的營養素。

人體無法自行製造葉酸，因此必須從深綠色蔬菜、豆類、堅果與柑橘類水果等食物攝取。葉酸不足會影響紅血球生成，嚴重時可能導致巨幼紅血球性貧血，出現極度疲倦、呼吸急促、手腳麻木，以及口腔周圍潰瘍等症狀。其他可能出現的警訊還包括頭痛、易怒、食慾不振、心悸，以及俗稱「腦霧」的健忘與注意力不集中。

葉酸對孕婦尤其重要，因為胎兒早期發育時，需要葉酸形成日後會發展成大腦與脊髓的神經管。神經管缺陷包括脊柱裂與無腦症，因此準備懷孕及懷孕初期補充足夠葉酸十分重要。

男性也不能忽略葉酸。專家指出，葉酸參與精子的生成與DNA修復，攝取不足可能影響精子品質與活動力。經血量較多的女性也可能需要特別注意，因為葉酸有助於製造紅血球。

此外，年長者、飲酒量較大的人，以及飲食攝取不足者，可能更容易出現葉酸不足。美國衛生主管機關建議，成年男性、女性及年長者每天攝取400微克葉酸；懷孕或準備懷孕的女性則應依醫師建議補充葉酸。

不過，並非所有疲倦或腦霧都是葉酸不足。若長期出現相關症狀，應尋求醫療專業評估，而不是自行大量服用補充品。成人每天攝取量一般不宜超過1,000微克，過量可能引起噁心、腹部痙攣與腹瀉。

腦霧 頭痛 營養素

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