陪伴25年「Suica企鵝」準備找接班人 日本公布3大候選吉祥物

陪伴無數日本通勤族與各國赴日旅客長達四分之一個世紀的「Suica 企鵝」，即將正式功成身退。日本鐵路巨頭JR東日本（East Japan Railway）於9月8日正式公布三款全新吉祥物候選設計，將透過公開網路投票選出下一代Suica（西瓜卡）的官方代表角色。這隻自2001年卡片問世以來便深入人心的國民企鵝，確定將於2026會計年度結束（2027年3月底）正式卸下代言重任，消息一出隨即掀起海內外粉絲的不捨與熱烈討論。

據「海峽時報」報導，JR東日本指出，作為大眾交通工具感應與無現金支付的領導品牌，為了迎接下一個世代的品牌形象，特別設計了三位風格各異的接班角色進入決選：

俏皮松鼠（Squirrel）：展現靈動敏捷的活力形象，呼應通勤族穿梭都會的快捷感。 溫和兔子（Rabbit）：具備親和力與柔和視覺，傳遞溫暖陪伴與貼心便利的服務精神。 揹著鼴鼠斜背包的橘色奇幻生物：造型獨特且充滿奇幻童趣，斜揹著繪有鼴鼠圖案的隨身小包，極具現代潮流感與話題性。

投票活動自9月8日起正式在專屬活動網站開跑，預計將一路進行至9月23日截止，廣邀所有使用Suica的日本民眾與旅客共同參與這場歷史性的交接儀式。

而投票結果選定於11月18日正式揭曉，當天恰逢Suica智慧交通卡發行屆滿25周年的重要里程碑，象徵著歷史傳承與邁向全新旅程的起點。

在正式確定出線的吉祥物角色後，JR東日本也將隨即啟動第二階段的全民徵名活動，公開募集該角色的正式暱稱，讓廣大使用者能親自參與打造新世代的交通卡代表圖像，預計將再度掀起一波命名創意風潮。

Suica企鵝最初是由知名插畫家坂崎千春（Chiharu Sakazaki）繪本中的角色延伸創作而成，自2001年首張智慧IC卡問世以來，以圓滾滾的討喜身形、略帶俏皮的眼神陪伴了日本民眾走過25個年頭，衍生周邊商品更遍布車站商店與主題專賣店，早已成為日本流行文化中不可或缺的國民級象徵。

面對這位經典老朋友的退休倒數，專家分析，隨著行動支付普及與數位卡片生態系的全面升級，JR東日本藉由吉祥物的世代交替，不僅能重新整理與年輕數位原住民的品牌連結，更能透過公開參與凝聚全民情感，為老字號品牌注入嶄新的生命力。