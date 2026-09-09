睡前吃東西容易做惡夢？研究揭乳製品、甜點恐影響睡眠

睡前喝杯溫牛奶是不少人熟悉的助眠方式，但最新研究發現，睡前吃東西可能反而影響睡眠，其中乳製品、甜點、辛辣食物和肉類，都與較差的睡眠品質及惡夢有關。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，加拿大蒙特婁大學研究團隊調查1,082名平均20歲的大學生，請他們填寫睡眠品質與惡夢相關問卷，並詢問飲食習慣、食物過敏或不耐症，以及不同食物是否會影響睡眠和夢境。

超過4成受訪者認為，睡前吃東西或特定食物會影響睡眠，其中約20%表示水果、花草茶和蔬菜等食物有助於睡眠；另一方面，24.7%則認為甜點、乳製品和辛辣食物會讓睡眠變差。

研究人員進一步分析發現，受訪者若在睡前吃東西後出現令人不安的夢境，其中多數人吃的是乳製品或甜點。而乳糖不耐症患者更容易認為，睡前吃東西會讓睡眠惡化。

在表示食物會影響睡眠的人當中，29.6%有乳糖不耐症，高於認為食物不會干擾睡眠者的19.5%。研究團隊推測，乳糖不耐症引起的腹脹、腹痛等腸胃不適，可能干擾夜間睡眠，進而增加做惡夢或記得不愉快夢境的機會。

研究主要作者尼爾森（Tore Nielsen）指出，腸胃不適可能影響睡眠，而惡夢本身又可能讓人從睡眠中驚醒，長期下來便影響睡眠品質。除此之外，研究也發現，無論吃的是什麼，經常在深夜吃東西的人都較容易出現負面夢境與惡夢；不過習慣吃宵夜的人相較少吃宵夜的人，較不容易記住自己的夢境。

研究團隊指出，目前只能看出飲食、睡眠與夢境之間的關聯，無法證明特定食物一定會導致失眠或惡夢。研究也採用受試者自行填寫的問卷，且沒有隨機抽樣，因此未必能代表所有年齡層的人。