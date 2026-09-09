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AI、社群媒體害學生變笨？全球PISA成績崩跌創20年新低 台灣排名出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
較常使用AI和社群媒體的學生，平均成績都比較少使用的學生差。示意圖／ingimage
較常使用AI和社群媒體的學生，平均成績都比較少使用的學生差。示意圖／ingimage

一項最新國際評量顯示，學生的閱讀能力與數學成績已跌至20年來最低點。專家警告，學生的能力退步，可能與長時間使用AI社群媒體有關。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，「國際學生能力評量計畫」（PISA）是由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的大規模國際評估，用以了解15歲學生的數學、科學和母語閱讀能力。2025年的PISA共有91個國家、約76萬名15歲學生參加；而評量結果顯示，學生的閱讀與數學平均成績較前次評量大幅下降近20分，延續近20年來的下滑趨勢。

OECD數據顯示，經常使用AI的學生，測驗表現明顯落後於較少使用AI的學生。很少使用AI的學生，平均成績約比經常使用者高出30分，而且使用頻率越高，成績差距越明顯。

OECD教育與技能主管施萊歇爾（Andreas Schleicher）指出，AI確實可能讓學生更快得到答案，卻不代表真正學會知識。「你不會因為看運動比賽就變得健康」；如果AI讓學習過程變得過於容易，長期而言反而可能減少學生真正思考與練習的機會。

使用社群媒體的學生也呈現類似趨勢。在學校過度使用社群媒體的學生，數學成績平均比很少使用者低約44分。OECD認為，快速滑過社群貼文、迅速處理大量資訊，可能正在削弱學生閱讀複雜文章與理解資料的能力與意願。

台灣學生在三大素養領域均維持國際前段表現，其中科學素養平均540分，排名第4；閱讀素養平均508分，排名第3；數學素養平均546分，排名第4。與2022年相比，台灣學生的科學成績提升2分，閱讀下降7分，數學僅下降1分，三項表現的變化幅度均優於OECD平均。

社群媒體 AI PISA 學生 台灣 數學 教育

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