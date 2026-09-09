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羅馬圖拉真浴場修復竣工 珍稀巨幅壁畫重見天日

中央社／ 羅馬9日專電
羅馬重要古蹟圖拉真浴場（Terme di Traiano）昨天完成修復工程，讓許多可溯源自西元1世紀的藝術作品重見天日。新華社
羅馬重要古蹟圖拉真浴場（Terme di Traiano）昨天完成修復工程，讓許多可溯源自西元1世紀的藝術作品重見天日。新華社

羅馬重要古蹟圖拉真浴場（Terme di Traiano）昨天完成修復工程，讓許多可溯源自西元1世紀的藝術作品重見天日，包括面積達10平方公尺的巨幅濕壁畫「彩繪之城」，以及極其精緻的「壯觀馬賽克」作品。

羅馬市政府發布新聞稿指出，此次主要修復浴場的大型半圓形殿和地下長廊。半圓形殿環繞空間在過去具有文化功能，壁架可存放書籍文件，台階方便參加公共集會的人群上下。

地下長廊內則裝飾著「彩繪之城」（The Painted City）、「壯觀馬賽克」（Grande Mosaico）兩幅傑出作品，這次修復使觀眾有機會近距離參觀，認識西元1到2世紀時期古羅馬卓越的藝術與建築技術。

「彩繪之城」是一幅約10平方公尺的巨型濕壁畫，用特殊鳥瞰視角描繪一座被城牆塔樓環繞的城市，建築以透視法呈現。這幅壁畫屬於一座歷史比圖拉真浴場更悠久的建築，可追溯至西元1世紀。「壯觀馬賽克」則是一幅氣勢恢宏的裝飾，有著精緻雕像和皇室人物。

圖拉真浴場由古羅馬皇帝圖拉真下令建造，由當時最著名的建築師大馬士革的阿波羅多洛（Apollodorodi Damasco）設計，於西元109年6月22日落成。

羅馬市政府表示，考量公眾參觀對古蹟藝術品的影響，目前僅小規模開放，限制人數且須事前預約。12、13日開始開放預約參觀，10月2日起改為每週五至週日開放。每天安排六場導覽：上午10:00、11:00、 12:00，下午 1:00、2:00、3:00，每場最多15人。

羅馬 修復 壁畫

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