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「絕妙非凡的藝術」古羅馬圖拉真浴場9月12日開放參觀 每組限15人

中央社／ 羅馬8日綜合外電報導
義大利羅馬市長嘉提葉里今天宣布，古羅馬圖拉真浴場（Baths of Trajan）12日起將首度對外開放。新華社
義大利羅馬市長嘉提葉里今天宣布，古羅馬圖拉真浴場（Baths of Trajan）12日起將首度對外開放。新華社

義大利羅馬市長嘉提葉里今天宣布，古羅馬圖拉真浴場（Baths of Trajan）12日起將首度對外開放。這座集沐浴與休閒功能於一體的古老建築群擁有巨型壁畫和馬賽克裝飾。

嘉提葉里（Roberto Gualtieri）告訴記者：「這是迄今為止發現的羅馬時代規模最大的濕壁畫和馬賽克鑲嵌畫。」他形容這些藝術品「絕妙非凡」，「無論在藝術美感還是歷史意義，都是世界上獨一無二的」。

法新社報導，圖拉真浴場遺址位於羅馬競技場（Colosseum）與羅馬廣場（Roman Forum）附近的歐皮歐山（Colle Oppio）上。

圖拉真浴場於西元109年落成，由當時最知名的建築師大馬士革的阿波羅多洛斯（Apollodorus of Damascus）設計建造，占地約6萬平方公尺。

遊客將能欣賞到一幅名為「彩繪之城」（The Painted City）的壁畫，其描繪的是羅馬帝國時期一座未具名的城市，以及一幅名為「繆思與哲學家」（The Muse and the Philosopher）的巨型馬賽克鑲嵌畫，其顏色依舊鮮艷，人物刻畫栩栩如生。

由於這個區域目前仍在修復中，9月僅於週末對外開放，每組參觀人數不超過15人。

義大利羅馬市長嘉提葉里今天宣布，古羅馬圖拉真浴場（Baths of Trajan）12日起將首度對外開放。新華社
義大利羅馬市長嘉提葉里今天宣布，古羅馬圖拉真浴場（Baths of Trajan）12日起將首度對外開放。新華社

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