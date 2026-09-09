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眾院選舉慘敗…成立僅8個月 日本在野黨中道正式決定分裂

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本在野黨中道改革聯合先前放棄與其他在野黨合併後，中道黨魁小川淳也今天宣布，臨時常任幹事會已正式決定中道走向分裂。路透社
日本在野黨中道改革聯合先前放棄與其他在野黨合併後，中道黨魁小川淳也今天宣布，臨時常任幹事會已正式決定中道走向分裂。路透社

日本在野黨中道改革聯合（簡稱中道）先前放棄與其他在野黨合併後，中道黨魁小川淳也今天宣布，臨時常任幹事會已正式決定中道走向分裂，但之後仍會在眾議院組成統一的會派。

在野黨立憲民主黨前代表野田佳彥，以及公明黨前代表齊藤鐵夫，今年初共同宣布成立中道，以迎戰眾議院選舉。然而，兩黨誤判合併效益，在眾議院選舉慘敗，野田與齊藤當時因而引咎辭去代表。

中道僅由立憲民主黨、公明黨的眾議院議員組成，參議院與地方議員暫不參與。原先設想是未來正式合併，然而中道在眾院選舉中慘敗，導致協商陷入停滯。到了8月底，中道、立憲民主黨與公明黨召開黨魁會談，正式決定現階段放棄3黨合併，也使中道走向分裂成定局。

日本放送協會（NHK）與TBS電視台報導，對此，中道今天召開臨時常任幹事會，討論黨之後的方向。

小川會後召開記者會說明，儘管中道走向分裂，「新的型態」會是立憲民主黨出身與公明黨出身的議員各自離黨，立憲出身者會成立新的政黨，而公明黨出身者則會回歸公明黨，之後雙方會在眾議院組成統一的會派（指議會內理念相同議員所組成的政治團體）。

小川也表示，會僅留1名國會議員，維持中道的存在，以處理資金等後續事宜。

齊藤今天告訴媒體，「未能實現3黨合併，無法履行對國民的承諾，我真的非常抱歉。不會放棄壯大中道這股力量，今後也希望推動更廣泛的集結。這並非易事，但只要持續腳踏實地訴求，我相信國民一定會理解。」

野田本週稍早則在個人官網發布聲明表示，對於未能促成3黨合併感到抱歉之外，並強調會繼續集結中道勢力。

在野黨 日本 中道改革聯合 齊藤鐵夫 野田佳彥

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