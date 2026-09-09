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新加坡國際醫療展登場 台灣團隊秀智慧生技實力拓展市場
亞洲國際醫療展今天在新加坡登場，台灣團隊展出智慧醫療解決方案、AI醫療診斷、精準醫療及先進手術技術等，並與國際產業界交流，將台灣具競爭力的產品與服務推向東南亞及全球市場。
亞洲國際醫療展（Medical Fair Asia）今天在新加坡濱海灣金沙會展中心展開，台灣代表團由工研院、國科會、台灣醫材公會、外貿協會、台灣精品館及相關公協會共同組成，展出台灣在生技醫材、智慧醫療、研發創新及精密製造等領域實力。
新加坡貿工部高級政務部長劉燕玲到場，與國科會副主委蘇振綱、工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅等人合影。
台灣醫材公會理事長陳建志告訴中央社記者，透過產品展示、創新醫材技術交流及多元商機媒合，積極與國際買家、代理商及產業夥伴交流，將台灣具競爭力的智慧醫療解決方案推向東南亞及全球市場。
慧誠智醫總經理余金樹告訴記者，台灣透過科技輔助醫院運作的能力非常強，希望把這些成功經驗帶到新加坡展出，讓全世界看到科技如何真正落實並發揮臨床價值。
駐新加坡代表童振源接受中央社訪問表示，新加坡具備密切的區域連結性，且為國際金融與物流中心，台灣業者可善用新加坡的平台優勢，將醫療強項，特別是智慧醫療醫院等服務，推向更廣大的國際市場。
根據台灣生技醫療器材工業同業公會新聞資料，今年台灣精品館以「智慧診所與診斷、智慧醫院、居家與預防照護」為主軸，打造環狀導覽體驗，體現全方位的智慧健康解決方案。同時展開一系列產業參訪與國際交流行程，希望協助企業開拓新市場和新商機。
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