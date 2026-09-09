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馬來西亞破獲今年最大宗毒品案 1台男疑負責集團製毒

中央社／ 吉隆坡9日專電
大馬警方破獲今年最大宗毒品案，起出市值約馬幣24億令吉（新台幣約192億元）毒品及原料，逮捕5名犯罪嫌疑人，其中包括1名台灣男子。圖／AI生成
大馬警方破獲今年最大宗毒品案，起出市值約馬幣24億令吉（新台幣約192億元）毒品及原料，逮捕5名犯罪嫌疑人，其中包括1名台灣男子。圖／AI生成

大馬警方破獲今年最大宗毒品案，起出市值約馬幣24億令吉（新台幣約192億元）毒品及原料，逮捕5名犯罪嫌疑人，其中包括1名台灣男子。警方說，這名台灣人負責製毒工作，曾4度入境大馬，警方全力追查是否涉跨國犯罪網絡。

新海峽時報（New Straits Times）、星報（The Star）等馬來西亞媒體報導，警方於8月15日在雪蘭莪州（Selangor）雙溪毛糯（Sungai Buloh）的偏僻工業區搗破大型製毒工廠，查獲約7公噸液態MDMA（常見於俗稱「搖頭丸」的毒品）、6公噸MDMA粉末，以及大量製毒設備與原料。

武吉阿曼（Bukit Aman）毒品犯罪調查部總監胡笙（Hussein）表示，警方在雪隆地區展開6次突擊行動，共逮捕5名年齡介於29歲至43歲的犯罪嫌疑人，包括3名大馬男子、1名台灣男子及1名外籍女子。

他指出，這名台灣男子在集團中負責製毒工作，4度入境大馬。警方目前正與海外執法單位合作，調查這個集團在境外是否另有犯罪網絡。

胡笙表示，這是毒品犯罪調查部今年迄今查獲的最大宗毒品案件。

警方調查顯示，販毒集團疑從今年2月起運作，以虛假品名申報方式將製毒原料從海外運入大馬，再加工製成毒品，供應大馬及海外市場。

警方相信，這個販毒集團與6日在森美蘭州（Negeri Sembilan）芙蓉（Seremban）遭警方擊斃的華裔男子有關。警方指這名男子是集團首腦，負責安排製毒場所、設備及化學原料等，並涉及另一起綁架案件。

馬來西亞位處東南亞交通要衝，近年持續遭跨國販毒集團利用作為毒品轉運站，透過海、陸、空運輸管道，將毒品轉運至印尼、新加坡及菲律賓等第三國，也使跨境販毒問題備受關注。

根據內政部最新數據，每10萬大馬人中有560人涉濫用毒品，而15歲至39歲的青年群體更占涉毒個案近75%。目前監獄約8萬7000名受刑人中，約70%涉及毒品案件。

馬來西亞仍維持嚴厲的毒品刑罰制度，藉由重刑遏止毒品犯罪。根據1952年「危險毒品法令」，販運毒品罪一旦成立，可判處死刑或終身監禁，並處鞭刑12下。大馬雖廢除強制性死刑，但法院仍可依案件情節裁量判處死刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 台灣人 馬來西亞

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