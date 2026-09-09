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穿越雨林生命線 砂拉越飛行醫療逾半世紀

中央社／ 吉隆坡9日專電

馬來西亞砂拉越幅員遼闊，面積約台灣3.4倍，部分內陸聚落缺乏完善交通路網，偏鄉居民就醫不易，必須等待醫護人員搭乘直升機前來看診。這項「飛行醫療服務」在砂拉越已運作逾半世紀，成為穿越雨林最重要的生命線

一架編號9M-LLF的BO-105型執行飛行醫療服務（FDS）直升機昨天在砂拉越（Sarawak）內陸弄勒浪（Long Lellang）短距起降機場附近墜毀，機上1名機師及4名醫護人員全數罹難，也讓這項長年深入偏鄉的特殊醫療模式受到關注。

砂拉越位於東馬婆羅洲（Borneo），是馬來西亞面積最大的州，總面積約12萬4450平方公里，境內分布許多內陸聚落。部分地區交通不便且遠離主要道路，如何將醫療資源送進偏鄉，是當地醫療體系長期面臨的課題。

砂拉越境內原住民族群多元，包括伊班人（Iban）、比達友人（Bidayuh）、馬蘭諾人（Melanau）、烏魯人（Orang Ulu）等原住民族。部分居民沿河而居，聚落散布於廣大的內陸地區，醫療服務必須突破陸路交通限制。

根據馬來西亞衛生部資料，砂拉越飛行醫療服務始於1973年，主要透過直升機定期將醫護團隊送往偏遠地區巡診，提供基本門診、婦幼照護、兒童疫苗接種，以及結核病、瘧疾等傳染病篩檢，同時運送藥品與醫療物資；遇有重症患者時，也會緊急後送醫院治療。

砂拉越衛生局長維羅妮卡（Veronica Lugah）表示，目前全州共97個地點需要飛行醫療服務，涵蓋加帛（Kapit）、美里（Miri）及林夢（Limbang）等偏遠地區。

她指出，前往偏遠地區的巡診一般每月進行一次，部分地點則視執行能力，每兩個月巡診一次。每次任務均派出由醫生、護士與醫療助理人員組成的醫療團隊，確保偏鄉居民獲得較完整的醫療照護。

「婆羅洲郵報」（The Borneo Post）等媒體報導，失事直升機昨天曾停靠巴南（Baram）偏遠地區的肯雅族（Kenyah）聚落弄西烏（Long Siut）補充燃料，機上人員並在當地一家雜貨店短暫休息，期間提及煙霾造成天候不佳。

雜貨店業者布甘德貢（Bungan Tegong）當時曾問，既然天候不理想，為何仍要繼續前往弄勒浪，其中一名成員回答「已經跟那裡的病人約好了」，仍須前往協助。從弄西烏搭乘直升機前往弄勒浪僅約10分鐘，但若搭乘四輪傳動車，仍需約一天車程，凸顯飛行醫療服務對砂拉越偏遠地區的重要性。

維羅妮卡表示，飛行醫療服務面臨不少後勤挑戰，但偏鄉醫療仍將持續運作，「這對偏遠地區民眾至關重要」。

原本深入偏鄉執行飛行醫療任務的機師與醫護人員，卻在昨天的直升機事故中罹難。突如其來的噩耗令家屬難以接受。

「每日新聞」（Berita Harian）報導，罹難機師再諾阿菲克（Zainol Afiq）的妻子在社群媒體Threads發文說：「請為我和孩子們祈禱，也請為我那身在天堂的丈夫祈禱。」

罹難者醫師艾努芭拉（Ainul Baraah）的父親卡馬魯丁沙烈（Kamaruddin Salleh）說，起初接獲通知時尚不清楚女兒安危，直到第2通電話才得知噩耗；母親羅嘉雅（Rogayah Mohd Noor）則因突如其來的消息大受打擊，「我們自己也說不出話來」。

這起墜機事故奪走5條人命，也讓外界看到砂拉越運作逾半世紀的特殊偏鄉醫療模式，以及醫護人員深入內陸、跨越交通阻隔提供醫療服務所面對的挑戰。

穿越 生命線 馬來西亞

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