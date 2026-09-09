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「化學閹割」嚇阻性犯罪 新加坡官員：若有效不排除

中央社／ 新加坡9日專電

對於性犯罪事件是否引入「化學閹割」等措施，新加坡內政部長尚穆根指出，不排除考慮採取相關措施，前提是有明確證據顯示能有效減少犯罪。

新加坡在野黨工人黨議員本週提出質詢，新加坡政府是否考慮引入藥物性抗雄性素治療（俗稱化學閹割），及性侵害犯罪加害人登記制度等措施，以強化嚇阻效果並降低再犯率。

尚穆根（K Shanmugam）8日以書面答覆表示，新加坡對於嚴重性犯罪，尤其是涉及未成年人的案件，始終採取嚴格立場。若化學閹割等藥物性抗雄性素治療證實能有效降低犯罪率，政府不排除考慮採取相關措施，前提是有明確證據顯示能有效減少犯罪，目前尚無定論。

聯合早報、亞洲新聞台（CNA）等媒體報導，目前新加坡相關刑罰已相當嚴厲，足以發揮強烈嚇阻作用。涉及14歲以下未成年人的性侵害罪，刑度為8年至20年有期徒刑，並處至少12下鞭刑。非禮14歲以下未成年人者，最高可判處5年有期徒刑，並處罰金及鞭刑。若犯案過程中造成受害者受傷或加以束縛，則可處3年至10年有期徒刑及鞭刑。

至於是否設立性犯罪者登記制度，尚穆根指出，警方目前已設有非公開的犯罪者紀錄。警方也會與社會及家庭發展部、教育部等機構交換相關資料，確保在篩選需長期接觸兒童及青少年的職位申請者時，能在保障兒童安全與協助犯罪者改過自新之間取得平衡。

新加坡以嚴格的法律和重刑聞名。自2025年12月30日起，詐騙犯、詐騙集團成員及招募者，一旦罪名成立可被判處6下至24下鞭刑；協助詐騙集團洗錢或處理不法所得的車手，也可能被判最高12下的鞭刑。

新加坡 化學閹割 內政部

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