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名古屋暴雨一度癱瘓地下鐵 逾200輛車遭殃

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本東海地區昨晚遭遇破紀錄大雨，導致名古屋地下鐵全線停駛、道路與房屋淹水，大批民眾因交通癱瘓而難以返家。大雨也殃及約200輛車，許多拋錨或被棄置的車輛堵住多處道路。

「朝日新聞」與共同社報導，昨天的大雨一度造成名古屋市營地下鐵全線停駛，許多旅客因而在車站動彈不得或難以返家。今天上午可看到許多人因為熬夜，一臉疲態地去上班。

名古屋市災害對策本部表示，截至今晨4時，有3棟房屋淹水，1人在避難所跌倒受到輕傷；愛知縣災害對策本部指出，北名古屋市2人受到輕傷，縣內扣除名古屋市的話，有40棟房屋淹水。

名古屋市昨天傍晚出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），觀測到時雨量104.5毫米，創下當地觀測史新高，且造成市區在內，多地淹水；最多一度有117萬人左右接獲立即確保安全的指示。

名古屋市今天上午最多約3500人棲身於避難所，截至今晨4時，受災車輛上看200輛左右，這些被棄置於路上的車，待拖吊車移走。市府也宣布，已決定全境適用於災害救助法。

東海電視台（THK）報導，昨天強烈的雨勢造成庄內川水位上漲，氣象廳與國土交通省因此一度發布警戒程度最高的「程度5氾濫特別警報」。這條河川流域包含愛知縣與岐阜縣。警報後來在今晨0時過後解除。

名古屋市政府研判之後可能會出現警報級大雨，已經決定市立中小學、高中今天臨時停課。

交通部分，JR東海公司也決定中央線名古屋站到中津川站區間，以及名松線松坂站到伊勢奧津站區間，今天停駛。

當地氣象單位預測，愛知縣與岐阜縣到今晚左右可能還會再次出現線狀對流，三重縣則可能今天傍晚出現線狀對流，呼籲當地民眾提高警覺。

名古屋 暴雨 淹水

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