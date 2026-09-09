印度人大舉卡位！澳洲華裔護理師揭惡行：搞霸凌、排擠當地人

許多台灣人喜歡去澳洲打工度假，體驗當地生活的同時，也賺取不錯的收入。不過日前有位網友分享，澳洲已經被大量「印度移民」卡位，他指出印度移民一開始會很友善，一旦他們穩固工作，並且在職場上擔任領導職位，就會帶頭霸凌其他人，甚至連澳洲當地人都難逃毒手。影片曝光後，引起許多在地網友共鳴，「只有親身體驗過才懂，完全大實話」。

一名華裔護理師Jimmy Suits日前在抖音分享，他已任職某藥局12年，從他開始工作，就看到印度人慢慢進入醫療業。他發現大部分的印度人會採取他所稱的「印度式上位」，也就是這些人一開始非常有禮貌，又很友善，讓人們相信他們，但等到他們站穩腳步，或者職位高於其他人時，就會開始聯合同夥來霸凌澳洲當地人，以及其他職場老鳥。

Jimmy Suits分享自身經驗，有次他制止一位尼泊爾同事吃病人的餐點，告訴對方這是錯的，沒想到這位同事找來其他的印度同夥，趁他上班休息時，跑去停車場把他車子的兩個輪胎都割破，讓他相當傻眼。

Jimmy Suits指出，這些印度人不只入侵了醫療業，卡車業也出現這種現象，且印度人已經佔澳洲人口第二多，僅次於白人。印度人故意不排班給當地人，到處惹麻煩、欺負人，連醫療業的面試題目都拿來販賣，且只收現金，因此追查不到明細。他最後總結，「這些印度人只在乎金錢，根本不在乎別人，他們偷食物、鑽制度漏洞、想辦法製造加班機會」。

影片中Jimmy Suits強調「這跟膚色沒有關係，而是跟你是否認同澳洲價值有關」，他呼籲必須反擊，告訴印度人這個國家（澳洲）已經不再歡迎他們。

影片曝光後，在Threads引起討論，有住在墨爾本的居民表示「只有親身體驗過才懂，完全大實話，可是澳洲政府還在裝睡」、「其實更大的問題是這些印度人拿的有可能是假文憑，跟假工作經歷出國的喔，網上搜尋一下就知道」。

也有其他在地人透露，他在澳洲待的小鎮，一堆印度人用低薪搶當地白人的卡車工作，還聽到朋友待的農場裡，印度人一直叫農場主人聘他們同胞來工作，薪水比一般人低沒關係，然後這些印度人撿農場果實拿回去偷賣，還有印度人攜家待眷住一起，把澳洲整個環境弄得髒亂到不行，認為當地政府「真的要減少印度人來和依親來澳洲」。